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Водитель из ДНР рассказал о поборах на посту ДПС в Самбеке Ростовской области

18 июня 17:57
Фото: 1MI
В редакцию RostovGazeta позвонил житель Донецка — водитель Валерий Смирнов [фамилия изменена по его просьбе]. Он сообщил, что якобы из-за нежелания отдавать на посту в Самбеке деньги, ему не возвращают права и техталон. Сейчас мужчина находится в своей машине возле поста, без документов.

Валерий рассказывает, что сам он из Донецка. Работает водителем. Возит зерно из ДНР по заказу ростовских компаний. В среднем у него одна поездка в неделю.

«Каждую неделю мы, водители из ДНР, сталкиваемся с необходимостью платить деньги на посту ДПС в Самбеке за въезд в Ростов. Передо мной сегодня ехали ребята из Мариуполя. Они позвонили и сказали, что заплатили на посту по 500 рублей. А когда пустым едешь обратно, платишь 300 рублей. С КАМАЗов берут по тысяче, объясняя тем, что у них резина плохая и сильнее портит дороги. Это такие правила. Подъехал, остановился, отдал деньги и поехал дальше», - сообщает спикер.

По его словам, такая практика на посту в Самбеке существует уже 8 лет. Однако сегодня у водителей из ДНР денег на оплату въезда не хватает.

«Я сразу сказал, что денег у меня нет. Я же с Донецка. Мой дом разбомбило. Там остались внучка с дочкой, сами понимаете проблемы. Но у меня потребовали документы. Стали запугивать, почему работаю без шайбы? [«шайбой» называют тахограф, который устанавливает режим вождения в автомобиле — прим. редакции]. Я попытался объяснить, что дома сейчас не бываю, чтобы ее установить. В Донецке сильно стреляют. Загружаюсь в Новоазовске, в Луганске и еду в Ростов. Вы же понимаете, у нас там никого уже нет. Гараж из которого возим зерно, и остался один бухгалтер, который высылает нам по пять тысяч рублей на солярку и все», - говорит Валерий Смирнов.

В итоге, по его словам, у него сотрудник забрал права и техталон и куда-то уехал.

«А я стою сейчас возле поста в Самбеке и не знаю, что теперь делать. Звонил в полицию, по номеру 102. Объяснил ситуацию, попросил номер телефона руководства этого поста. Мне же как-то надо найти свои документы? В полиции мне дали какой-то номер телефона, но по нему никто не снимает трубку», - отмечает Валерий Смирнов.

У редакции RostovGazeta на данный момент нет подтверждения слов спикера. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о странных штрафах, на которые жаловались водители Ростова.

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