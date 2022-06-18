Водитель из ДНР рассказал о поборах на посту ДПС в Самбеке Ростовской области

«Я сразу сказал, что денег у меня нет. Я же с Донецка. Мой дом разбомбило. Там остались внучка с дочкой, сами понимаете проблемы. Но у меня потребовали документы. Стали запугивать, почему работаю без шайбы? [«шайбой» называют тахограф, который устанавливает режим вождения в автомобиле — прим. редакции]. Я попытался объяснить, что дома сейчас не бываю, чтобы ее установить. В Донецке сильно стреляют. Загружаюсь в Новоазовске, в Луганске и еду в Ростов. Вы же понимаете, у нас там никого уже нет. Гараж из которого возим зерно, и остался один бухгалтер, который высылает нам по пять тысяч рублей на солярку и все», - говорит Валерий Смирнов.