Депутаты думы в Таганроге разочаровались в состоянии местных пляжей

«Появились замечания отдыхающих по поводу наведения порядка — уборки камней и отходов, ремонта скамеек, покоса камышей. Кроме того, существует много вопросов к состоянию объектов, находящихся в частной собственности на Центральном пляже», — говорится в публикации.