Депутаты думы в Таганроге разочаровались в состоянии местных пляжей

Состояние муниципальных пляжей обсудили на выездном совещании. В данный момент открыты места для отдыха людей возле водоемов и завезен песок.
Депутаты посетили Приморский и Центральный пляжи. Они заявили, что их состояние оставляет желать лучшего.
«Появились замечания отдыхающих по поводу наведения порядка — уборки камней и отходов, ремонта скамеек, покоса камышей. Кроме того, существует много вопросов к состоянию объектов, находящихся в частной собственности на Центральном пляже», — говорится в публикации.
В результате городская администрация получила около 20 рекомендаций.