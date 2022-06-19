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Депутаты думы в Таганроге разочаровались в состоянии местных пляжей

19 июня 08:59
Фото: Администрация Таганрога
В Таганроге депутаты городской Думы оказались недовольны состоянием пляжей, сообщили в пресс-службе Гордумы.

Состояние муниципальных пляжей обсудили на выездном совещании. В данный момент открыты места для отдыха людей возле водоемов и завезен песок.

Депутаты посетили Приморский и Центральный пляжи. Они заявили, что их состояние оставляет желать лучшего.

«Появились замечания отдыхающих по поводу наведения порядка — уборки камней и отходов, ремонта скамеек, покоса камышей. Кроме того, существует много вопросов к состоянию объектов, находящихся в частной собственности на Центральном пляже», — говорится в публикации.

В результате городская администрация получила около 20 рекомендаций.

Ранее жителям в Ростове-на-Дону запретили купаться по ночам.

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