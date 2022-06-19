Смотровая площадка может появиться на крыше «Дома с ангелами» в Ростове-на-Дону

В городе обсудили проект будущего музея истории, который хотят создать на базе «Дома с ангелами». Участниками обсуждения стали представители архитектурного сообщества, историки и общественники.
Одна из участниц предложила обновить чердачное пространство. Она хочет реализовать проект по созданию здесь смотровой площадки.
По мнению автора идеи, это дало бы импульс развитию туристического кластера в городе. Все поступившие предложения передали в рабочую группу по созданию музея.
Ранее появилась информация, что в Ростове исторический дом Евы Шпильрейн собственник изуродовал пристройкой.