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Смотровая площадка может появиться на крыше «Дома с ангелами» в Ростове-на-Дону

19 июня 10:36
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону появилась инициатива создания смотровой площадки на крыше «Дома с ангелами», сообщает городская общественная палата.

В городе обсудили проект будущего музея истории, который хотят создать на базе «Дома с ангелами». Участниками обсуждения стали представители архитектурного сообщества, историки и общественники.

Одна из участниц предложила обновить чердачное пространство. Она хочет реализовать проект по созданию здесь смотровой площадки.

По мнению автора идеи, это дало бы импульс развитию туристического кластера в городе. Все поступившие предложения передали в рабочую группу по созданию музея.

Ранее появилась информация, что в Ростове исторический дом Евы Шпильрейн собственник изуродовал пристройкой.

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