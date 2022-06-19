В 28 муниципалитетах Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Posted 19 июня 2022, 11:47
Published 19 июня 2022, 11:47
Modified 11 сентября 2022, 16:25
Updated 11 сентября 2022, 16:25
19 июня в донском регионе ожидается пятый класс пожарной опасности. Это самый высокий класс пожароопасности. Он характеризуется большим риском стихийный природных возгораний, сложностями в тушении огня, большой опасностью дли жизни и здоровья человека.
Спасатели призывают быть особенно осторожными в обращении с огнем жителей юго-восточных и центральных районов области. Им рекомендуется не бросать окурки и спички рядом с сухой и густой растительностью, не разводить костры в ветреную и жаркую погоду.