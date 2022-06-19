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В 28 муниципалитетах Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

19 июня 11:47
Фото: 1mediainvest.ru
В некоторых районах Ростовской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает региональное МЧС России.

19 июня в донском регионе ожидается пятый класс пожарной опасности. Это самый высокий класс пожароопасности. Он характеризуется большим риском стихийный природных возгораний, сложностями в тушении огня, большой опасностью дли жизни и здоровья человека.

Спасатели призывают быть особенно осторожными в обращении с огнем жителей юго-восточных и центральных районов области. Им рекомендуется не бросать окурки и спички рядом с сухой и густой растительностью, не разводить костры в ветреную и жаркую погоду.

Ранее в Ростове женщина и ребенок получили ожоги в страшном пожаре.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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