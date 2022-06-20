Дагестанские вина заменят ушедшие из РФ зарубежные бренды

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) Меликов в беседе с журналистами подчеркнул, что необходимо использовать создавшуюся ситуацию для выхода на более высокий уровень. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА Новости.
Глава Дагестана отметил, что деятельность республиканского виноделия в направлении импортозамещения будет стимулировать развитие отрасли, что, в свою очередь, вызовет приток большего количества народу в производственный процесс и повышению налоговой базы. В конечном итоге, по его словам, все это приведет к формированию новых возможностей для развития соцпрограмм и роста благосостояния россиян.