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Дагестанские вина заменят ушедшие из РФ зарубежные бренды

20 июня 14:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Дагестанские виноделы заявили, что могут занять освободившуюся нишу на отечественном рынке алкоголя. По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, местное вино вполне способно составить конкуренцию крымским и краснодарским производителям.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) Меликов в беседе с журналистами подчеркнул, что необходимо использовать создавшуюся ситуацию для выхода на более высокий уровень. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА Новости.

Глава Дагестана отметил, что деятельность республиканского виноделия в направлении импортозамещения будет стимулировать развитие отрасли, что, в свою очередь, вызовет приток большего количества народу в производственный процесс и повышению налоговой базы. В конечном итоге, по его словам, все это приведет к формированию новых возможностей для развития соцпрограмм и роста благосостояния россиян.

#Новости#Экономика
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