Двух сотрудников уголовного розыска арестовали в Таганроге за взятку

Posted 20 июня 2022, 14:55
Published 20 июня 2022, 14:55
Modified 11 сентября 2022, 16:24
Updated 11 сентября 2022, 16:24
Решение об аресте принял Таганрогский городской суд. Подозреваемыми оказались замначальника уголовного розыска в Таганроге Игорь Зубов и оперуполномоченный Андрей Поспелов.
Известно, что под стражей фигуранты пробудут до 17 августа. Им грозит до 12 лет заключения по статье о получении взятки.
Ранее появилась информация, что фигурантов задержали при получении денег. Сумма полученных средств не раскрывается.