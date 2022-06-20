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Posted 20 июня 2022, 14:55

Published 20 июня 2022, 14:55

Modified 11 сентября 2022, 16:24

Updated 11 сентября 2022, 16:24

Двух сотрудников уголовного розыска арестовали в Таганроге за взятку

20 июня 2022, 14:55
В Ростовской области заключили под стражу двух сотрудников уголовного розыска, которым вменяют получение взятки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Решение об аресте принял Таганрогский городской суд. Подозреваемыми оказались замначальника уголовного розыска в Таганроге Игорь Зубов и оперуполномоченный Андрей Поспелов.

Известно, что под стражей фигуранты пробудут до 17 августа. Им грозит до 12 лет заключения по статье о получении взятки.

Ранее появилась информация, что фигурантов задержали при получении денег. Сумма полученных средств не раскрывается.

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