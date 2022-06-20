«Это позор»: жители «умного дома» в Ростовской области рассказали, как им живется

«Директор управляющей компании сообщил, что наш дом обходится им очень дорого. Ну, а причем тут мы, жители? Разве это наша вина? Мы же регулярно оплачиваем коммунальные платежи и вправе требовать соответствующее качество. Почему проблемы дома нам ставят в укор? — недоумевает Ирина Тимощенко. — По факту в управляющей компании нет специалистов, которые могли бы подключить нам горячую воду. Только что нам теперь делать? Жаловаться в Москву?».