«Это позор»: жители «умного дома» в Ростовской области рассказали, как им живется

Таких уникальных «умных домов», по словам жителей, на юге России построено всего четыре. Один из них — в городе Гуково Ростовской области на улице Саратовская, 15. На строительство этого дома в 2011–2012 годах было выделено 38 миллионов рублей.
Для жизнеобеспечения объекта планировались солнечные батареи, подающие тепло, свет и горячую воду, а также «теплые полы» и уникальная система вентиляции.
Но что-то пошло не так. Местные жители полагают, что денег на строительство не хватило. По их словам, из регионального бюджета было дополнительно выделено еще восемь миллионов для того, чтобы хоть как-то достроить «умный дом», предназначенный для переселения людей из ветхого жилья.
«Если бы все сделали как положено и в срок, этот дом прославил бы наш Гуково, а не стал позором, который взвалили на плечи жильцов. Все проблемы строительства — недоделки, брак, недочеты, переложили на жителей. А все, что запланировали в проекте — не работает», — сообщает RostovGazeta жительница уникального дома Ирина Тимощенко.
По ее словам, «умный дом» буквально разваливается на глазах.
Между стыками солнечных батарей начала протекать крыша. Из-за этого солнечные батареи отключили, и не подключили обратно. Крыша так и протекает. Большинство ламп коридорного освещения уже перегорели.
Постоянно в доме забивается канализация из-за чего подвал заливает нечистотами.
Вентиляция, которая должна летом охлаждать, а зимой подогревать, оказалась неработающей изначально. А теплые полы у всех рвутся и затапливают соседей.
«В этом году „теплые“ полы лопнули в квартире № 9», — уточняет Ирина Тимощенко.
Два месяца в «умном доме» отсутствует горячая вода. Жители обращались во все инстанции, к местным депутатам. Но никто не может помочь.
«Директор управляющей компании сообщил, что наш дом обходится им очень дорого. Ну, а причем тут мы, жители? Разве это наша вина? Мы же регулярно оплачиваем коммунальные платежи и вправе требовать соответствующее качество. Почему проблемы дома нам ставят в укор? — недоумевает Ирина Тимощенко. — По факту в управляющей компании нет специалистов, которые могли бы подключить нам горячую воду. Только что нам теперь делать? Жаловаться в Москву?».
Ступеньки, ведущие в дом, возле парадного крыльца, со временем стали крошиться. На дороге к дому образовались ямы.
Многое из того, что непосредственно имеет отношение к дому, жителям до сих пор непонятно. Например, для чего предназначены обложенные кирпичами выемки, которых много возле дома. Или почему заткнута тряпкой труба, предназначенная для вентиляции.
Жительница дома отмечает, что даже покос травы возле «уникального» дома не производится. Все существующие проблемы возложены на жильцов. В ужасном состоянии пребывает детская площадка. на качелях детям невозможно качаться, а закрытая песочница, по словам собственников квартир, провалилась в землю. Лавочка на детской площадке тоже давно развалилась.
Но на свои жалобы в управляющую компанию, жители дома получили ответ о том, что навести порядок на детской площадке — это обязанность собственников квартир.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за обрушения части дома на Большой Садовой, 7 в Ростове в зоне аварийного здания введен режим ЧС.