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«Как в туалете»: ростовчане раскритиковали квартиру за 37 млн рублей

20 июня 14:32
Фото: Avito
В Ростове-на-Дону выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за 37 миллионов рублей, которая не понравилась местным жителям, обсуждение началось в соцсетях.

Площадь квартиры составляет 126 квадратных метров. Дизайн выполнен в черно-белых тонах, из-за чего она сморится мрачно.

Сам дом располагается на улице Тельмана. Владелец жилья не посчитал нужным добавить подробное описания квартиры, поэтому ограничился только рассказом об инфраструктуре на улице.

«Как на вокзале. Или как в туалете на московской ВДНХ», — заявили пользователи.

«Туалет не туалет, но интерьер общественного места точно. Неуютно там жить будет», — пишут местные жители.

«Дизайнер из колхоза 1937 года», — прозвучало в комментариях.

«Сделали ремонт, с которым и не продадут теперь», — считают ростовчане.

Ранее бизнесмен заработал 124 миллиона рублей на продаже властям здания в Ростове-на-Дону.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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