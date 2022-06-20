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Posted 20 июня 2022, 13:09

Published 20 июня 2022, 13:09

Modified 11 сентября 2022, 16:23

Updated 11 сентября 2022, 16:23

С апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвое

20 июня 2022, 13:09
На Северном кладбище Ростова с начала апреля количество захоронений на Аллее Героев выросло до 22 могил, об этом заявил портал 161.ru.

Корреспондент издания сообщил, что за прошедшие два месяца количество захоронений на Аллее Героев на Северном кладбище увеличилось ровно вдвое — с 11 до 22 могил. Большая часть из них, судя по датам, пришлись на конец мая и июнь — их было семь человек.

Корреспондент рассказал, что восемь из 11 мужчин на надгробных фотографиях облачены в военную форму, а старшим из погребенных оказался 40-летний мужчина.

Напомним, в текущем году было принято решение хоронить всех военнослужащих, погибших в ходе СВО на Украине, в секторе Мужества на территории Северного кладбища Ростова.

Ранее стало известно о гибели в Донбассе спасателя из Ростовской области, который принял смерть от мины вместо своих сослуживцев.

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#Общество#Новости
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