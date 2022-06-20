rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

С апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвое

20 июня 13:09
Фото: rostov-gorod.ru
На Северном кладбище Ростова с начала апреля количество захоронений на Аллее Героев выросло до 22 могил, об этом заявил портал 161.ru.

Корреспондент издания сообщил, что за прошедшие два месяца количество захоронений на Аллее Героев на Северном кладбище увеличилось ровно вдвое — с 11 до 22 могил. Большая часть из них, судя по датам, пришлись на конец мая и июнь — их было семь человек.

Корреспондент рассказал, что восемь из 11 мужчин на надгробных фотографиях облачены в военную форму, а старшим из погребенных оказался 40-летний мужчина.

Напомним, в текущем году было принято решение хоронить всех военнослужащих, погибших в ходе СВО на Украине, в секторе Мужества на территории Северного кладбища Ростова.

Ранее стало известно о гибели в Донбассе спасателя из Ростовской области, который принял смерть от мины вместо своих сослуживцев.

Материалы по теме
В спецоперации на Украине погиб 21-летний десантник Никитин из Ростовской областиВ спецоперации погиб десантник Иван Зубков из Ростовской областиВ ходе спецоперации на Украине погиб десантник из Таганрога Михаил Микита
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00