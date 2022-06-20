С апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвое

Корреспондент издания сообщил, что за прошедшие два месяца количество захоронений на Аллее Героев на Северном кладбище увеличилось ровно вдвое — с 11 до 22 могил. Большая часть из них, судя по датам, пришлись на конец мая и июнь — их было семь человек.