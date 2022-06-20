С апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвое

Корреспондент издания сообщил, что за прошедшие два месяца количество захоронений на Аллее Героев на Северном кладбище увеличилось ровно вдвое — с 11 до 22 могил. Большая часть из них, судя по датам, пришлись на конец мая и июнь — их было семь человек.
Корреспондент рассказал, что восемь из 11 мужчин на надгробных фотографиях облачены в военную форму, а старшим из погребенных оказался 40-летний мужчина.
Напомним, в текущем году было принято решение хоронить всех военнослужащих, погибших в ходе СВО на Украине, в секторе Мужества на территории Северного кладбища Ростова.
Ранее стало известно о гибели в Донбассе спасателя из Ростовской области, который принял смерть от мины вместо своих сослуживцев.