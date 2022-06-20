Суд в Ростове решил купить бойлер, пока в городе перебои с горячей водой с мая

Posted 20 июня 2022, 15:56
Published 20 июня 2022, 15:56
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
Для закупки был запущен электронный аукцион, начальная цена контракта составляла 9,6 тысячи рублей. Всего была подана одна заявка, но ее отклонили, так как она не соответствовала требованиям.
Отмечается, что аукцион должен был состояться 20 июня. Поставить оборудование должны были в течение двух недель с момента заключения контракта.
Напомним, что с середины мая в части города отключили горячую воду для ремонтных работ. В результате выявили многочисленные дефекты, из-за чего водоснабжение не возобновили.
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