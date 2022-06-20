Татьяна Минеева рассказала о ситуации с импортозамещением в России

Posted 20 июня 2022, 18:10
Published 20 июня 2022, 18:10
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Как отметила бизнес-омбудсмен, на фоне санкционного давления со стороны западных стран правительство РФ продолжает активно вкладываться в импортозамещение, пишет vostokmedia.com.
По словам уполномоченного, на программу импортозамещения власти уже направили колоссальные средства. В частности, благодаря мерам федерального правительства и субъектов РФ бизнес получил субсидии на развитие новых производств, закупку оборудования, приобретение специальной техники, а также доступ к льготному кредитованию.
Как рассказала Минеева, в Москве в рамках реализации программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, занимающегося импортозамещением, предприниматели могут получать гранты до 100 млн рублей на развитие инновационных производств, а также компенсацию расходов на приобретение и лизинг оборудования.
Вместе с тем омбудсмен подчеркнула, что деньги, вложенные в импортозамещение, вернутся довольно быстро, поскольку иностранные компании, ушедшие с российского рынка, снизили либо обнулили предложение, но не спрос.
“Окупаемость же обеспечивается тремя факторами: размером необходимых инвестиций, доходной частью - сбыт и спрос, а также стоимостью капитала, - отметила Минеева. - Поэтому я полагаю, что для импортозамещения созданы все предпосылки для быстрой окупаемости проектов. Непосредственно сроки окупаемости таких проектов в зависимости от отрасли и вида производства сильно разнятся, но одно можно сказать точно - что они будут гораздо короче”.
По оценке Минеевой, результаты мер, которые предприняты сегодня, можно будет увидеть уже в 2023-2024 годах. Кроме того, она напомнила, что первые решения, направленные на импортозамещение, были приняты давно, поскольку Россия почти восемь лет живет под различного рода запретами и ограничениями. Начиная с 2014 года реализовано более полутора тысяч различных программ по импортозамещению, добавила она.
“Сегодняшняя ситуация перевела эти меры и планы по импортозамещению в более “интенсивный” разряд, сделав их более срочными. Поэтому я бы сказала, что контрольные точки - это 2023-2024 годы. Процесс не скачкообразный, создание и трансфер технологий требуют времени, как минимум на строительство соответствующих производственных мощностей”, - заключила Татьяна Минеева.