В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел Чемпионат мира по футболу-2018

Грандиозное спортивное мероприятие состоялось в Российской Федерации в 2018 году. Впервые в истории нашей страны прошел чемпионат мира по футболу. В Россию прибыли свыше двух миллионов иностранных граждан. В их числе были фанаты из Соединенных Штатов, Колумбии, Аргентины и Перу. Об этом пишет newsnn.ru.
Специально для чемпионата мира по футболу в России построили семь суперсовременных стадионов. Спортивный праздник приняли арены следующих городов: Екатеринбург, Волгоград, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саранск и Самара.
Регионы активно развивали на переданных им объектах всю спортивную инфраструктуру. Вокруг стадиона в Нижнем Новгороде постепенно растет, к примеру, целый спортивный город. Там работают сегодня центр единоборств, а также федерации шахмат и настольного тенниса. На площадке планируют создать центр реабилитации спортсменов, а также детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Чемпионат мира по футболу оставил России и другой подарок: в 2018 году на территории страны появилось 40 тренировочных стадионов. С целью развития спорта в субъектах РФ они были переданы небольшим клубам и спортивным школам. В Геленджике из тренировочной базы для участников чемпионата мира — 2018 сделали комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО.
Авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет» акцентировали внимание и на еще одном элементе наследия. Государство обладает теперь опытом организации и проведения масштабного спортивного состязания, распределенного среди нескольких городов. Школа волонтеров и организаторов пройдена десятками тысяч молодых людей, не только приобщившихся к истории футбола, но и получивших бесценные навыки работы в непростых условиях.