В список «20 главных событий России за 20 лет» вошел Чемпионат мира по футболу-2018

Чемпионат мира по футболу оставил России и другой подарок: в 2018 году на территории страны появилось 40 тренировочных стадионов. С целью развития спорта в субъектах РФ они были переданы небольшим клубам и спортивным школам. В Геленджике из тренировочной базы для участников чемпионата мира — 2018 сделали комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО.