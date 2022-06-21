Детский забег «Гонка Казаки» прошёл в воскресенье в Азове

Медали за участие в гонке получили все юные бегуны. Но определились среди участников и сильнейшие. Первое и второе место заняли Сергей Минченок (СК «Суворов») и Даниил Витчиков (клуб «CrossFit Azov»). Третье место по результатам в общем зачёте и среди девушек, и среди юношей, жюри отдало Веронике Ковалевой – спортсменка из клуба «Суворов» выступила очень мощно, уступив только вышеназванным призёрам, очень тренированным ребятам, кроме гонок с препятствиями занимающимся рукопашным боем и другими жёсткими спортивными дисциплинами. По результатам среди девушек она заняла первое место. Также жюри отметило выступление Анны Минченок, показавшей высокую выносливость и волю к победе, она – победитель в возрастной группе 9-11 лет.