Детский забег «Гонка Казаки» прошёл в воскресенье в Азове

На этот раз в мероприятии участвовали пять команд – «Сильные духом» (организатор НКО «Благодел», тренер Денис Беликов), клуб «CrossFit Azov», команда Учебного разведывательного отряда «Каскад» (тренер – Максим Фомин, по совместительству – директор лагеря Предтеченский городок), команда «Гран-При» под руководством тренера Гурама Мжаванадзе, и команда спортивного клуба «Суворов» (Жилой район Суворовский, Ростов-на-Дону). Восемь юных спортсменов из Азова и Ростова выступали в общем внекомандном зачёте.
Соревнования проходили по четырём возрастным группам: от 9 до 11 лет, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Ребята младше 9 лет состязались отдельно, вне зачёта, пока пробуя свои силы для будущих серьёзных игр.
Всего в «Гонке Казаки» приняли участие 76 юных спортсменов. Наиболее многочисленным составом выступал «CrossFit Azov», под руководством тренера Романа Буханцева – опытного спортсмена, члена сборной области по гонкам с препятствиями, который в том числе будет представлять нашу область в первом официальном чемпионате России по этому виду спорта, запланированном на 25 июня в Москве.
Юные бегуны с препятствиями состязались в нескольких дисциплинах – переносе и толкании тяжестей, различных физические упражнениях, собственно беге с препятствиями и, конечно, в преодолении рукохода.
Медали за участие в гонке получили все юные бегуны. Но определились среди участников и сильнейшие. Первое и второе место заняли Сергей Минченок (СК «Суворов») и Даниил Витчиков (клуб «CrossFit Azov»). Третье место по результатам в общем зачёте и среди девушек, и среди юношей, жюри отдало Веронике Ковалевой – спортсменка из клуба «Суворов» выступила очень мощно, уступив только вышеназванным призёрам, очень тренированным ребятам, кроме гонок с препятствиями занимающимся рукопашным боем и другими жёсткими спортивными дисциплинами. По результатам среди девушек она заняла первое место. Также жюри отметило выступление Анны Минченок, показавшей высокую выносливость и волю к победе, она – победитель в возрастной группе 9-11 лет.
По словам вице-президента Федерации по гонкам с препятствиями Ростовской области Вячеслава Макарова, одновременно главного тренера клуба «Суворов», в ближайших планах – побороться за победу в чемпионате России по этому виду спорта, который пройдёт уже очень скоро в Москве.
Пожелаем успеха ростовским спортсменам!
Для справки:
«Гонка «КАЗАКИ» – главный проект спортивного клуба «Суворов», выступающего организатором забегов с препятствиями на Юге России. Клуб проводит Гонку «КАЗАКИ», «ЦАРЬ Гонку», а также трейловые забеги «Золото скифов» и «КАЗАКИ» и детские соревнования. Обычно забеги проходят на уникальной велобеговой трассе, расположенной в ЖК Суворовском в Ростове.