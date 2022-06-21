Донских жителей ожидает изменение ежемесячной оплаты за мусор

Одним из острых вопросов, стоящих сегодня перед региональным оператором, остаются несанкционированные свалки. Только за полгода 2022 года сотрудники ООО «Экоград-Н» зафиксировали более 3.4 тыс. куб. метров несанкционированных свалочных очагов. Лидером по свалочному мусору стал город Новочеркасск. Здесь образовалось более 2.5 куб. м. Несанкционированных свалок. В Батайске заактивировано 620 куб.м, в Азове – 171 куб.м. В Азовском районе – 80 куб.м., и в Аксайском районе 27 куб.метров.