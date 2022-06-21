Донских жителей ожидает изменение ежемесячной оплаты за мусор

В состав Новочеркасского МЭОКА входит 8 муниципальных образований. Это города Новочеркасск, Батайск и Азов, и муниципальные районы - Кагальницкий, Азовский, Аксайский, Багаевский и Веселовский.
На основании постановлений региональных служб, тариф для регионального оператора ООО «Экоград-Н» разбивался по полугодиям. В первом полугодии, с января по июль, тариф составлял 435, 22 рубля. А во втором полугодии, с 1 июля составит 442, 23 рубля. При этом, несмотря на повышение, тариф за вывоз мусора для жителей территорий Новочеркасского МЭОКа по-прежнему остается самым низким в Ростовской области.
Региональный оператор разъясняет, что прежде всего, необходимо понимать, как складывается ежемесячная сумма на оплату услуги. Для этого существует специальная формула. Установленный годовой норматив накопления делится на 12 месяцев, умножается на тариф и количество проживающих.
Норма накопления на человека по МКД в год – 3,01 кубических метров в городе. Это касается жителей Азова, Новочеркасска и Батайска. А для муниципальных районов — Кагальницкий, Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский, норма накопления немного ниже — 2,02 куб. метра. Для жителей частного сектора в городе — 3,06, а для частного сектора в районе — 1,86.
«Исходя из формулы, в городах Азов, Батайск и Новочеркасск размер оплаты на одного человека составит 110,92 рублей, а для частного сектора 112, 77 рублей. Собственники квартир в Кагальницком, Азовском, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах будут оплачивать 74, 44 рубля за одного человека ежемесячно. А жители частного сектора — 68,55 рублей», - уточняет директор ООО «Экоград-Н» Галина Картушина.
Одним из острых вопросов, стоящих сегодня перед региональным оператором, остаются несанкционированные свалки. Только за полгода 2022 года сотрудники ООО «Экоград-Н» зафиксировали более 3.4 тыс. куб. метров несанкционированных свалочных очагов. Лидером по свалочному мусору стал город Новочеркасск. Здесь образовалось более 2.5 куб. м. Несанкционированных свалок. В Батайске заактивировано 620 куб.м, в Азове – 171 куб.м. В Азовском районе – 80 куб.м., и в Аксайском районе 27 куб.метров.
«Несанкционированные свалки — это же один из значимых факторов загрязнения окружающей среды. Причиной их возникновения все чаще является низкая экологическая культура населения», - подчеркивает Галина Картушина.
По ее словам, зачастую, люди неосознанно создают вокруг контейнерных площадок свалочные очаги. Например, выносят к контейнерам не относящиеся к крупногабаритному мусору старую мебель или мешки со строительным мусором.
«Для крупногабаритных отходов существуют специализированные мульды или отсеки», - говорит Галина Картушина. - Все должны понимать, что чистота территории начинается прежде всего с нас самих».
Неоднократно сталкивается региональный оператор с вандализмом и порчей дорогостоящего имущества. Все чаще фиксируются поджоги евро контейнеров. Причиной их возгорания может стать брошенный окурок, высыпанная зола или намеренный поджог. Факты поджогов мусорных контейнеров фиксируются и передаются в правоохранительные органы для выявления виновных лиц и дальнейшего принятия соответствующих мер.
Поэтому если человек становится свидетелем порчи мусорных баков, региональный оператор просит сообщить об этом или напрямую в ООО «Экоград-Н», или в полицию.
Вопросы сохранения экологии строго стоят на контроле у региональных ведомств. Да и с населением регулярно ведется работа по экологическому просвещению. Ежемесячно, при поддержке «Экоград-Н» проводятся акции раздельного сбора в Новочеркасске, Азове, Батайске и Аксае.
Без внимания регоператора не остался и областной проект «Донсбор-2022». «Экоград-Н» выступил одним из главных партнеров проекта в Азове.
В рамках проекта «Донсбор-2022» было проведено порядка 550 акций по сбору мускулатуры. Абсолютным лидером направления стала Кулешовская школа № 16 в Азовском районе, ученики которой собрали более 7000 килограмм макулатуры.
«Победителям мы вручили сертификат на приобретение канцелярских товаров», - делятся достижениями сотрудники «Экоград-Н».
Активное участие принимает региональный оператор в конкурсах, экологических мероприятиях и проведении эко-уроков. «Все эти меры направлены на популяризацию экологического просвещения населения по раздельному сбору отходов и заботе об окружающей среде», - резюмирует Галина Картушина.
Связаться с ООО «Экоград-Н» можно любым из удобных способов: