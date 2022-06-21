rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2022, 06:58

Published 21 июня 2022, 06:58

Modified 11 сентября 2022, 16:24

Updated 11 сентября 2022, 16:24

Дожди с грозами не дадут спокойной жизни людям в Ростовской области в конце июня

21 июня 2022, 06:58
В Ростовской области в ближайшие несколько дней будет складываться пасмурная погода, заявил представитель центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В начале недели прогнозируется повышенное атмосферное давление, из-за чего осадки будут только в горных районах. Речь идет о Северном Кавказе.

Грозовые дожди накроют Ростовскую область во второй половине. Вместе с этим снизится и температура воздуха.

Дождливая погода будет сохраняться несколько дней, после чего уйдет в сторону Кубани. Издание ТАСС со ссылкой на слова эксперта пишет, что температура опустится до 25 градусов.

Добавим, что в Ростове в среду температура составит 34 градуса, после чего пойдет на спад.

Материалы по теме
Водителей Ростовской области предупредили об опасностях непогоды с 15 марта
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика