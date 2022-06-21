Дожди с грозами не дадут спокойной жизни людям в Ростовской области в конце июня

Posted 21 июня 2022, 06:58
Published 21 июня 2022, 06:58
Modified 11 сентября 2022, 16:24
Updated 11 сентября 2022, 16:24
В начале недели прогнозируется повышенное атмосферное давление, из-за чего осадки будут только в горных районах. Речь идет о Северном Кавказе.
Грозовые дожди накроют Ростовскую область во второй половине. Вместе с этим снизится и температура воздуха.
Дождливая погода будет сохраняться несколько дней, после чего уйдет в сторону Кубани. Издание ТАСС со ссылкой на слова эксперта пишет, что температура опустится до 25 градусов.
Добавим, что в Ростове в среду температура составит 34 градуса, после чего пойдет на спад.