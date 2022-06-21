Из Таганрога в Керчь запустят круизы через Мариуполь в 2023 году

Posted 21 июня 2022, 10:13
Published 21 июня 2022, 10:13
Modified 11 сентября 2022, 16:52
Updated 11 сентября 2022, 16:52
На Дону могут возобновить морские поездки в Крым. Они будут пролегать по маршруту из Ростова через Азов, Таганрог, Мариуполь и Бердянск в Керчь. На данный момент решается проблема захода пассажирских судов в порт в Мариуполе. После разминирования и полного восстановления Мариупольский порт будет работать исключительно как гражданский и торговый.
Круизы из Ростова в Крым планируется запустить в 2023 году.
Ранее крымские туристические компании запустили чартерные автобусные рейсы из Ростова и Азова в Алушту и Судак. Автобусы курсируют каждые четыре дня.