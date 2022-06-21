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Posted 21 июня 2022, 10:13

Published 21 июня 2022, 10:13

Modified 11 сентября 2022, 16:52

Updated 11 сентября 2022, 16:52

Из Таганрога в Керчь запустят круизы через Мариуполь в 2023 году

21 июня 2022, 10:13
В Ростовской области хотят вернуть морские рейсы из Таганрога в Керчь. Новость об этом сообщает ТАСС.

На Дону могут возобновить морские поездки в Крым. Они будут пролегать по маршруту из Ростова через Азов, Таганрог, Мариуполь и Бердянск в Керчь. На данный момент решается проблема захода пассажирских судов в порт в Мариуполе. После разминирования и полного восстановления Мариупольский порт будет работать исключительно как гражданский и торговый.

Круизы из Ростова в Крым планируется запустить в 2023 году.

Ранее крымские туристические компании запустили чартерные автобусные рейсы из Ростова и Азова в Алушту и Судак. Автобусы курсируют каждые четыре дня.

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#Алина Заярная#Общество#Новости
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