Из Таганрога в Керчь запустят круизы через Мариуполь в 2023 году

На Дону могут возобновить морские поездки в Крым. Они будут пролегать по маршруту из Ростова через Азов, Таганрог, Мариуполь и Бердянск в Керчь. На данный момент решается проблема захода пассажирских судов в порт в Мариуполе. После разминирования и полного восстановления Мариупольский порт будет работать исключительно как гражданский и торговый.