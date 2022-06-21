Мелким шрифтом: как избавиться от дополнительных услуг в банках и МФО

«Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, – как раз на навязанные платные услуги к кредитам и займам. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг в придачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет», – объяснил руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.