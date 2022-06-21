Мелким шрифтом: как избавиться от дополнительных услуг в банках и МФО

С 30 декабря 2021 года россияне получили возможность отказаться от любой услуги, которая входила в список дополнительных опций кредитного договора или займа. Воспользоваться этим правом можно в течение двух недель с момента оформления договора, ранее подобный период отказа действовал только в сфере добровольного страхования.
Чаще всего люди, которые обратились в микрофинансовые организации или банки за необходимыми им средствами, не готовы платить дополнительные деньги за услуги адвоката или медика.
Однако менеджеры настойчиво убеждают их, что без дополнительных услуг условия кредитования или получения займа изменятся не в пользу клиента, в отдельных случаях специалисты могут сообщить даже о невозможности заключения договора.
Однако эксперты утверждают, что приобретение услуги или отказ от нее не могут оказывать влияние на процентную ставку или возможность получить кредитные средства или займ. Единственный критерий, который способен повлиять на ставку - это отказ заемщика от страхования сделки. Причина этого в том, что включение в договор страховки должно покрыть риски сделки.
Так, например, ростовчанин Роман Ивченко сообщил, что обратился в банк, чтобы позволить себе покупку Lada Largus. Валентин планировал взять в кредит 800 тысяч рублей, однако позднее сумма увеличилась на 10%.
«Мне менеджер объяснял, что заключение кредитного договора невозможно без покупки обязательной страховки, к тому же отказ от нее увеличивал ставку на несколько процентов», – посетовал Роман Ивченко, признав, что менеджер был настолько убедителен, что у него не возникло сомнений в необходимости этих опций. Он подписал договор на тех условиях, что ему предложил специалист по кредитованию.
В последние несколько лет включение дополнительных услуг в договор стало частым явлением. Так, например, в печатном экземпляре появлялись дополнительные отметки, подтверждающие согласие клиента на услуги, которые ему на самом деле не были нужны. Основной причиной популярности этого метода стал обычный человеческий фактор. Большинство людей не способны обратить внимание на небольшие отметки в договоре, в котором может быть более десятка страниц.
С 30 декабря 2021 года подобный метод продаж стал незаконным, а потому разрешено производить продажу только тех услуг, которые отмечены рукой клиента. Это касается всех организаций, предоставляющих возможность взять денежные средства в кредит или займ.
Напомним, в 2021 году аналитики Банка России зафиксировали рост количества жалоб на микрофинансовые организации, которые навязывали своим клиентам дополнительные услуги.
После запрета на “автоматизацию” согласий на получение услуг ожидается значительное сокращение жалоб в этом секторе.
«Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги и он готов их приобрести вместе с кредитом. Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не условием получения кредита или займа”, – утверждает глава Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
До 2018 года самым надежным источником заработка банков и МФО была продажа страховок. Организации убеждали клиентов, что страховка является обязательным условием для получения кредиты или займа, что позволяло им заработать щедрую комиссию. Однако уже в течение трех лет граждане имеют право отказаться от страховки в течение 14 суток с момента подписания договора. После подачи заявления об отказе заемщик может получить возврат средств.
Из-за изменения условий страховки кредиторам пришлось включить в список услуг другие опции, например, платное смс-информирование, услуги юриста или консультанта по вопросам коронавирусной инфекции.
Стоит осознавать, что все эти услуги - лишь дополнительный способ заработка для организации-кредитора и его партнеров. При этом иногда услуги, что включили в договор в качестве платных, могут входить в стандартный клиентский пакет, который предоставляют при получении кредитных или заемных средств.
Так жительница Таганрога Валерия Тульцева рассказала, что остро нуждалась в покупке нового компьютера, так как основной сферой ее заработка является фриланс. К 190 тысячам, что женщина взяла взаймы, добавились услуги по платному информированию обо всей активности в кабинете МФО, предоставление услуг персонального менеджера и даже и даже улучшение кредитной истории. Все эти опции составили переплату в 20 тысяч рублей, которые совсем не вписывались в бюджет жительницы Ростовской области.
«Частые жалобы на банки и МФО, которые мы получаем, – как раз на навязанные платные услуги к кредитам и займам. Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг в придачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет», – объяснил руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
Михаил Мамута объяснил, что хотя заемщик сам соглашается на подобные выплаты, никто не может лишить клиента права на отказ от навязанных услуг. Главное для получателей услуг помнить, что период возврата ограничен двумя неделями с момента подписания договора, а потому очень важно повторно перечитать полученный экземпляр документа в спокойной обстановке и попытаться найти те услуги, которые приобретены без вашего ведома.
Как правило банки и МФО, которые пытаются скрыть изменения в конечной сумме, просто не указывают полные данные стоимости кредита(ПСК). В этом случае заемщик узнает о росте платежа после первого взноса по кредиту, который отличается от заявленной ранее суммы.
Из-за этого возник законопроект, в котором указано, что ПСК должен иметь данные о всех платежах заемщика. Более того, если кредит готовы предоставить только при условии оплаты дополнительных услуг - это также должно быть указано в договоре. Вместе с этим законопроект обязывает кредиторов предоставить другой кредит, который позволит заемщику заключить договор о кредитовании без дополнительных услуг. Этот проект внесли в Государственную Думу в конце прошлого года.
В первую очередь нужно свериться с данными договора и выяснить, кто обозначен исполнителем услуги. После определения организации необходимо подать заявление об отказе от услуги в течение 14 дней с момента подписания договора.
В течение недели организация должна вернуть выплаченные средства за вычетом оплаты тех услуг, которыми успел воспользоваться заемщик. И уже сама организация должна будет доказывать факт, что услуга была предоставлена заемщику в указанном объеме.
Если возврат денег не выполнили, то необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию, которая являлась партнером компании-поставщика услуг. Заявление можно направить не ранее чем через 30 суток с момента обращения к поставщику услуг, но не позднее, чем спустя 180 дней. У банка или МФО будет ровно семь рабочих дней, чтобы решить вопрос с возвратом средств.
Обращение к заемщику как ответственному за выбор партнеров лицу является нововведением, его также приняли в конце декабря 2021 года.
В случае, если гражданин заметил, что в его кредитном договоре появилось согласие на опцию, которого он не давал - необходимо сделать скриншот или фотографию договора. Изображение необходимо прикрепить к жалобе вместе с договором и данными переписки с организацией-кредитором и направить в интернет-приемную Банка России по прямой ссылке.
По той же ссылке можно направить жалобу в том случае, если кредитные организации отказали в возврате средств за дополнительные услуги. Исключением станут только те ситуации, когда заемщик не успел обратиться к поставщикам услуг в установленный временной период, воспользоваться услугой или не заплатил за нее.
«Мы будем внимательно следить за тем, как банки и МФО соблюдают эти новые правила, чтобы создать надежную защиту потребителя от навязанных продаж», – сказал Михаил Мамута, добавив, что сотрудники Банка России будут осуществлять проверку кредиторов, в том числе в качестве “тайных покупателей”. Если банк или МФО нарушат новые правила — их ждет наказание.