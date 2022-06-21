Общественница из Волгодонска рассказала о суде, где ее обвинили в избиении мужчины

Напомним, что волгодонскую общественницу Елену Алексееву обвинили в избиении мужчины. И хотя весь процесс «избиения» женщиной мужчины был зафиксирован на видео, суд присудил активистке штраф 15 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, она подала апелляцию.
«На апелляционном обжаловании я представила материалы, которые не учел суд первой инстанции. Например, то, что свидетелями этого странного якобы избиения мной мужчины были только его родственники — мать и жена. То есть на основе таких свидетельских показаний мне выставили обвинение в правонарушении?» — недоумевает Алексеева.
Из-за таких всплывших фактов, по словам общественницы, заседание суда перенесли. Хотя апелляционный суд обычно завершается одним заседанием.
Поддержать Елену Алексееву к зданию суда пришло много людей. Среди них были не только общественники, но и те, кому Алексеева помогала отстаивать свои права.
«Но от переноса заседания я не жду ничего хорошего. Не для того это все затевалось, чтобы так просто взять и отменить. Полагаю, что апелляционная инстанция не отменит мне штраф. Все же делается показательно, для того, чтобы напугать общественников. Запретить нам раскрывать рот, высовываться, подавать иски в суд. И тем более не трубить на каждом углу об украденных управляющими компаниями <...> у жителей Волгодонска», — делится мнением Елена Алексеева.
Она отмечает, что в стремлении доказать то, что не избивала мужчину, дойдет до Верховного суда.