Общественница из Волгодонска рассказала о суде, где ее обвинили в избиении мужчины

«Но от переноса заседания я не жду ничего хорошего. Не для того это все затевалось, чтобы так просто взять и отменить. Полагаю, что апелляционная инстанция не отменит мне штраф. Все же делается показательно, для того, чтобы напугать общественников. Запретить нам раскрывать рот, высовываться, подавать иски в суд. И тем более не трубить на каждом углу об украденных управляющими компаниями <...> у жителей Волгодонска», — делится мнением Елена Алексеева.