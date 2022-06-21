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Общественница из Волгодонска рассказала о суде, где ее обвинили в избиении мужчины

21 июня 08:57
Фото: 1MI
Общественнице из Волгодонска за избиение мужчины присудили штраф в размере 15 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, активистка подала апелляцию. Апелляционный суд выявил нарушение процессуального закона и перенес заседание, об этом RostovGazeta сообщила Елена Алексеева.

Напомним, что волгодонскую общественницу Елену Алексееву обвинили в избиении мужчины. И хотя весь процесс «избиения» женщиной мужчины был зафиксирован на видео, суд присудил активистке штраф 15 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, она подала апелляцию.

«На апелляционном обжаловании я представила материалы, которые не учел суд первой инстанции. Например, то, что свидетелями этого странного якобы избиения мной мужчины были только его родственники — мать и жена. То есть на основе таких свидетельских показаний мне выставили обвинение в правонарушении?» — недоумевает Алексеева.

Елена Алексеева
Фото: активист Андрей Легусов

Из-за таких всплывших фактов, по словам общественницы, заседание суда перенесли. Хотя апелляционный суд обычно завершается одним заседанием.

Поддержать Елену Алексееву к зданию суда пришло много людей. Среди них были не только общественники, но и те, кому Алексеева помогала отстаивать свои права.

Фото: активист Андрей Легусов

«Но от переноса заседания я не жду ничего хорошего. Не для того это все затевалось, чтобы так просто взять и отменить. Полагаю, что апелляционная инстанция не отменит мне штраф. Все же делается показательно, для того, чтобы напугать общественников. Запретить нам раскрывать рот, высовываться, подавать иски в суд. И тем более не трубить на каждом углу об украденных управляющими компаниями <...> у жителей Волгодонска», — делится мнением Елена Алексеева.

Она отмечает, что в стремлении доказать то, что не избивала мужчину, дойдет до Верховного суда.

Ранее RostovGazeta сообщала, что активисты из Волгодонска столкнулись с целенаправленной травлей.

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