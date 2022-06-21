«Отпетые отморозки»: как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону

Posted 21 июня 2022, 05:48
Published 21 июня 2022, 05:48
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
Кого больше всего опасались жители Дона, что происходило на нашей территории, и почему информация о деяниях «гитлеровского интернационала» Европы так и не получила огласки — выяснил корреспондент RostovGazeta.
В годы Великой Отечественной войны на Дону собралось наибольшее число союзников фашисткой Германии - сателлитов Третьего Рейха. Историки посчитали наличие 300 тысяч итальянцев, 200 тысяч румын и полмиллиона оккупантов - представителей других европейских стран.
«Самые важные и первостепенные задачи немцы пытались брать в свои руки. Румын и итальянцев они отправляли на второстепенные участки фронта, в основном, обеспечивая буфер. Не случайно же считается, что поворотный шаг в истории войны — успех под Сталинградом, произошел потому, что охранять фланги поставили румын и итальянцев — людей с низким моральным духом, которые чуть ли не через полчаса после начала операции «Уран» в 1942 году побежали кто до Воронежа, а кто до Донбасса», - отмечает историк Владимир Венков.
По его словам, румыны и итальянцы никак не могли похвастаться стойкостью и героизмом. В основном за годы ВОВ они особо ничем не прославились, кроме изнасилований и воровства.
Больше всего донское мирное население опасалось румын. Они воровали все и у всех — друг у друга, у немцев, у мирного населения. Немцы пренебрежительно относились к румынам. Вполне обыденным считалось когда немецкий офицер мог ударить в лицо румынского офицера, демонстрируя своё превосходство.
«Нередко мирные граждане даже жаловались на румын немцам, улавливая в действиях нацистов определенный порядок. Недавно я изучал зарубежные исследования и нашел объяснения такому отношению. У Румынии в те годы было не самое лучшее положение. В армии процветало неравенство и старорежимные порядки. Офицеры получали все, а солдаты - ничего. Поэтому румынские солдаты имели крайне мало денег, были недовольными и голодными», - говорит Венков.
Итальянцев, по словам эксперта, жители Дона прозвали обидным прозвищем - «солдаты-курки».
«Они же интересовались курами. А их одежда была похожа на птичью. Итальянцы носили толстые шинели, подчеркивающие массивный верх. А внизу торчали худые ножки в обмотках. Ну и, конечно же, сыграла свою роль их традиция носить на шлеме черные петушиные перья», - отмечает эксперт
По его словам, итальянцы хоть воровали и насиловали, но потом каялись, что делали это лишь в случае крайней необходимости. А в целом, по их уверениям, некоторые пытались проявлять галантность и спасать военнопленных.
«Например, брали женщин-военнопленных своими помощницами в медчасти для того, чтобы их не отправили в концлагерь. Мужчинам помогали прикидываться не военнопленными, а простыми гражданами, не вышедшими из-под оккупации. Возможно, конечно, они приукрашивали», - подчеркивает Владимир Венков.
Особыми зверствами на Дону отличились венгры и хорваты. Венгерская армия была сосредоточена на западном берегу Верхнего Дона. Там они проявляли бесчеловечный садизм по отношению к гражданскому населению. Похабным образом относились к прекрасному полу. Людей мучали самым извращенным образом.
«Вспомните, например, рассказы европейской мифологии о невероятной жестокости и зверствах графа Дракулы. А он же был венгр», - отмечает научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, эксперт по военным действиям на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны Владимир Афанасенко.
По его словам, если жестокое отношение к мирному населению у немцев было вложено в теорию арийского превосходства, подкрепленного идеологической и философской основой, то у венгров, по оценкам экспертов, оно было обусловлено лишь физиологическим скотством в самом худшем его проявлении.
Предводителем венгров-нацистов был Ференц Салаши. Его нацистскую армию так и звали «салошистами». Их идеология заключалась в том, что юг Советского Союза от Урала до Будапешта должен стать территорией Венгрии.
«Венгры прекрасно понимали, что их армия в количественном и военно-техническом оснащении никуда не годится по сравнению с подобными параметрами со стороны Советского Союза. И даже если всю Германию с ее союзниками из 22 стран мира поместить на территорию, которую коснулась война по плану Барбаросса, то из этих 8,5 миллион людей получится лишь один захватчик на три квадратных километра. А уж Венгрии с ее армией в полмиллиона человек хватит лишь на пару недель боев с 30-миллионной армией Сталина. Да так, что не будет больше Венгрии, - рассказывает Владимир Афанасенко. - Поэтому венгры и поддержали Гитлера в общем консолидированном походе».
Жестокими расправами в большой излучине Дона отметились и хорватские добровольцы. Усиленный хорватский полк, в который входило 4200 хорватов и 2100 боснийских мусульман, заслужил недобрую славу «Дьявольской дивизии». Он оставил кровавый след в ходе наступления на Сталинград.
По словам собеседника, через Ростовскую область прошла вся орава «гитлеровского интернационала», состоящая из желающих отхватить кусок земли пожирнее. Не случайно в послевоенные годы широкую популярность у дончан получила поговорка: «Весь ваш нацистский интернационал мы на собственном огороде перевидали».
Небывалой жестокостью на Дону отличилась добровольческая дивизия СС «Викинг», состоящая из двадцати тысяч вооруженных отморозков - добровольцев из Европы. В нее вошли норвежцы, голландцы, шведы, бельгийцы, две роты англичан и немного французов. Садизм «викингов» Ростов ощутил в первый же день второй оккупации - 24 июля 1942 года. Тогда, захваченных в плен израненных моряков, защищавших столицу Дона, для показа самурайского духа японскому военному атташе в Берлине, положили на Комсомольской площади лицом на брусчатку и проехали танком.
В этот же день пятеро ростовских пацанов спрятали полсотни раненых бойцов по бомбоубежищам и по крышам в доме на улице Ульяновской № 27.
«Но нашелся стукачок. Он доложил немецкой штурмовой группе, где коммунистов прячут. Немцы танком разбили ворота, въехали во двор этого дома. Более 50 человек скинули на камни во двор и прикончили штыками. А всех жителей собрали возле дома и пообещали расстрелять всех, если те, кто укрывал раненых, не сознаются, - говорит Владимир Афанасенко. - И знаете, вышли не мужчины, не женщины, и не переодетые в гражданское бойцы, а пять мальчишек от девяти до 13 лет. Самому старшему из них — глухонемому пареньку Ване Зятеву, было 15 лет».
Они встали плечом к плечу и сказали: «Это мы». Причем 11-летний еврейский мальчик Игорь Нейгоф на немецком языке объяснил, что все придумали и сделали они сами. И за все готовы ответить.
«Но тут случился серьезный психологический момент. К пацанам присоединились их отцы. Взяли их за руки и вместе пошли на смерть. Через минуту их расстреляли», - добавляет Владимир Афанасенко.
Ночью матери похоронили своих детей в воронке. А мужей - в яме возле бомбоубежища.
«Потом уже их перезахоронили. Но большая часть бойцов, насмерть защищавших Ростов, порядка 50 тысяч погибших, так и остались лежать в засыпанных воронках и ямах, подвалах разрушенных домов в историческом центре Ростова», - подчеркивает спикер.
Так, по мнению экспертов, еще в годы ВОВ, Россия приобрела опыт сражения против нацистов всей Европы. Однако эти страницы борьбы на донской территории с «гитлеровским интернационалом» не нашли должной огласки Причиной этому, по словам экспертов, стало намеренное скрытие информации.
«Трагедия нашего исторического понимания и российско-славянского менталитета заключается в том, что после тяжелейшей войны, которая обошлась нам почти в 30 миллионов жизней, руководители СССР сумели создать санитарный кордон из стран восточной и центральной Европы, почти до Турции. Был создан «братский лагерь социализма», - говорит Владимир Афанасенко. - О ГДР, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Польше рассказывать правду об их соучастии с фашистами Третьего рейха в войне и преступлениях на территории СССР было запрещено».
В июле этого года исполняется 80 лет со дня приказа № 227, известного, как «Ни шагу назад!». Приказ был издан после второго захвата Ростова. И, по оценкам экспертов, он перечеркнул жертвенный подвиг 103 тысяч наших отцов, дедов и прадедов, которые четверо суток сражались в Ростове и под Новочеркасском.
«Лишь с пятой попытки удалось пробить полосу забвения и добиться присвоения Ростову-на-Дону почетного звания города воинской славы. Я оформлял тогда эту справку. И наивно задал вопрос, почему же товарищ Сталин при всей своей суровой жестокости за вранье так и не узнал настоящую правду? А мне разъяснили, что действующими лицами этой трагедии были будущие министры обороны СССР: Родион Яковлевич Малиновский, Семен Михайлович Буденный, Андрей Антонович Гречко», - делится информацией Владимир Афанасенко.
Собеседник полагает, что на общем коллективном сборе властей предержащих тех послевоенных лет, было принято решение о том, что «такой правды быть не должно».
Дарья Демидова