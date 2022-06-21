«Отпетые отморозки»: как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону

«Венгры прекрасно понимали, что их армия в количественном и военно-техническом оснащении никуда не годится по сравнению с подобными параметрами со стороны Советского Союза. И даже если всю Германию с ее союзниками из 22 стран мира поместить на территорию, которую коснулась война по плану Барбаросса, то из этих 8,5 миллион людей получится лишь один захватчик на три квадратных километра. А уж Венгрии с ее армией в полмиллиона человек хватит лишь на пару недель боев с 30-миллионной армией Сталина. Да так, что не будет больше Венгрии, - рассказывает Владимир Афанасенко. - Поэтому венгры и поддержали Гитлера в общем консолидированном походе».