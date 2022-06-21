rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июня 2022, 18:48

Published 21 июня 2022, 18:48

Modified 18 сентября 2022, 15:17

Updated 18 сентября 2022, 15:17

В нижневартовском аэропорте возникла угроза для полетов из-за свалки

21 июня 2022, 18:48
В районе аэропорта Нижневартовска образовалась стихийная свалка различных отходов. Об этом рассказали в Сургутской транспортной прокуратуре.

По информации Infox.ru, бытовой мусор и биоотходы являются опасными для самолетов. Сотрудники прокуратуры объяснили, что свалка привлекает большое число пернатых, а это представляет серьезную опасность для воздушного транспорта.

Проблемой занялся транспортный прокурор, который отправил в администрацию Нижневартовска представление о требовании убрать весь мусор. После чего городские власти произвели ликвидацию свалки, таким образом угроза для полетов самолетов устранена.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика