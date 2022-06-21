В нижневартовском аэропорте возникла угроза для полетов из-за свалки

Posted 21 июня 2022, 18:48
Published 21 июня 2022, 18:48
Modified 18 сентября 2022, 15:17
Updated 18 сентября 2022, 15:17
По информации Infox.ru, бытовой мусор и биоотходы являются опасными для самолетов. Сотрудники прокуратуры объяснили, что свалка привлекает большое число пернатых, а это представляет серьезную опасность для воздушного транспорта.
Проблемой занялся транспортный прокурор, который отправил в администрацию Нижневартовска представление о требовании убрать весь мусор. После чего городские власти произвели ликвидацию свалки, таким образом угроза для полетов самолетов устранена.