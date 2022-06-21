В Ростове снова законсервируют недостроенную правительственную автостоянку на 3 года

Потенциальному подрядчику предстоит в ближайшие три года обеспечивать устойчивость и прочность недостроя, а также сохранность характеристик конструкций и материалов, безопасность для населения и окружающей среды. Максимальная стоимость контракта составляет более 4,3 миллиона рублей.