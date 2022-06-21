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В Ростове снова законсервируют недостроенную правительственную автостоянку на 3 года

21 июня 08:01
Фото: 1mediainvest.ru
Управление транспортного обеспечения в Ростовской области ищет подрядчика. который произведет консервацию недостроенной правительственной автостоянки, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

Речь идет о автостоянке, строительство которой ведется на Театральном проспекте, 62а/207а. Объект рассчитан на 200 автомобилей, но его возведение приостановили в 2012 году.

Потенциальному подрядчику предстоит в ближайшие три года обеспечивать устойчивость и прочность недостроя, а также сохранность характеристик конструкций и материалов, безопасность для населения и окружающей среды. Максимальная стоимость контракта составляет более 4,3 миллиона рублей.

Работы подрядной организации будут оплачены за счет собственных средств ГБУ Ростовской области «Управление транспортного обеспечения». Победителя аукциона выберут 21 июня.

В настоящее время автостоянка возведена до уровня второго этажа. Ранее консервация данного объекта с 2012 года проводилась уже три раза.

Ранее ростовские власти хотели выручить за недострой на проспекте Стачки 7,2 миллиона рублей.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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