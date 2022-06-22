Банк «Центр-инвест» предложил IT-специалистам льготную ипотечную программу

В настоящее время в рамках сотрудничества с Ростовстатом «Центр-инвест» готовит к выпуску статистический сборник, получивший название «Индикаторы цифровизации на Дону». Выход издания в свет решено было приурочить к 85-летию с даты образования Ростовской области. Официальные представители банка уточнили, что речь идет о первом статистическом издании, повествующем о главных моментах развития информационного сообщества, о показателях эффективной деятельности IT-сферы Дона, а также об огромном вкладе «Центр-инвеста» в процесс цифровизации региона.