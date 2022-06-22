Банк «Центр-инвест» предложил IT-специалистам льготную ипотечную программу

Главная ее цель – сохранить IT-потенциал южной части Российской Федерации.
Благодаря старту новой программы существенно расширены возможности оформления представителями IT-отрасли ипотеки по льготной ставке. Банк «Центр-инвест» сообщил, что нацелен на повышение доступности ипотеки на юге страны.
На выдачу кредитов по новой программе «Центр-инвеста» можно рассчитывать всем IT-специалистам, независимо от того, как они работают – по найму, в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер доходов заемщика не установлен. Ограничений на покупаемые объекты тоже нет.
Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин назвал свой регион одним из самых привлекательных субъектов страны для эффективного развития IT-отрасли.
«Запуск программы позволит не только стимулировать наших программистов и специалистов ИТ-сферы приобрести собственное жилье, но и привлечет дополнительные кадры из других регионов России, которые задумались о релокации в гостеприимный Донской регион», — подчеркнул Скрябин.
На первые 10 лет кредита ипотечная программа для IT-специалистов зафиксировала ставку на уровне 6,4 процента годовых. Впоследствии проценты будут формироваться в соответствии с величиной ключевой ставки Центробанка РФ плюс 3,5 процента годовых. Максимальным сроком «Центр-инвест» определил 20-летний период.
Размер первоначального взноса должен достигать 10 процентов от общей стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Авансовые платежи можно вносить с использованием свидетельств и сертификатов о праве на бюджетные субсидии, в том числе с помощью средств материнского капитала.
Важные конкурентные преимущества новой программы «Центр-инвеста» заключаются в том, что не предусмотрено обязательное страхование и отсутствуют ограничения по досрочным погашениям кредитов.
Напомним, в этом месяце «Центр-инвест» стал обладателем статуса IT-компании. У банка очень большой опыт работы с пилотными IT-проектами – он весьма успешно реализует их совместными усилиями с органами властей.
«Центр-инвест» постоянно выступает в качестве не только участника, но и спонсора проводимых в регионах хакатонов и образовательных программ, ориентированных на студентов, получающих IT-специальности.
В настоящее время в рамках сотрудничества с Ростовстатом «Центр-инвест» готовит к выпуску статистический сборник, получивший название «Индикаторы цифровизации на Дону». Выход издания в свет решено было приурочить к 85-летию с даты образования Ростовской области. Официальные представители банка уточнили, что речь идет о первом статистическом издании, повествующем о главных моментах развития информационного сообщества, о показателях эффективной деятельности IT-сферы Дона, а также об огромном вкладе «Центр-инвеста» в процесс цифровизации региона.