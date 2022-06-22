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Posted 22 июня 2022, 06:19

Published 22 июня 2022, 06:19

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Директор ростовского зоопарка рассказал, как верблюд плюнул в глаз фашисту

22 июня 2022, 06:19
Во время войны верблюд из немецкого зоопарка плюнул в глаз фашисту. Немецкие солдаты не смогли простить верблюду его поступок и расстреляли животное, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал директор ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Александр Жадобин рассказывает, что за пять лет войны линия фронта через ростовский зоопарк проходила дважды.

«В одну из оккупаций территорию зоопарка заняли фашисты. Наш верблюд плюнул в лицо военному. А его за это расстреляли», – рассказывает директор зоопарка.

По его словам, оккупанты относились к животным сносно. Однако однажды все же решили вырезать всех копытных. Директор зоопарка вспоминает поступок своего предшественника на должности:

«Копытные – это все-таки мясо. Руководитель с помощью зеленки и йода немножко загримировал животных и сказал, что это определенные болезни. Ему не поверили и пригласили немецкого ветеринара», – говорит Алексанлр Жадобин.

Немецкий врач, по словам директора, подтвердил диагноз. Для сотрудников этот случай до сих пор остается загадкой истории: то ли ветеринар не разбирался в болезнях, то ли ему стало жаль руководителя, которому грозил расстрел за такой поступок.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие тайны хранят зоопарки и где они хоронят слонов.

#Анна Ивченко#Общество#Новости
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