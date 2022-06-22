Директор ростовского зоопарка рассказал, как верблюд плюнул в глаз фашисту

Posted 22 июня 2022, 06:19
Published 22 июня 2022, 06:19
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Александр Жадобин рассказывает, что за пять лет войны линия фронта через ростовский зоопарк проходила дважды.
«В одну из оккупаций территорию зоопарка заняли фашисты. Наш верблюд плюнул в лицо военному. А его за это расстреляли», – рассказывает директор зоопарка.
По его словам, оккупанты относились к животным сносно. Однако однажды все же решили вырезать всех копытных. Директор зоопарка вспоминает поступок своего предшественника на должности:
«Копытные – это все-таки мясо. Руководитель с помощью зеленки и йода немножко загримировал животных и сказал, что это определенные болезни. Ему не поверили и пригласили немецкого ветеринара», – говорит Алексанлр Жадобин.
Немецкий врач, по словам директора, подтвердил диагноз. Для сотрудников этот случай до сих пор остается загадкой истории: то ли ветеринар не разбирался в болезнях, то ли ему стало жаль руководителя, которому грозил расстрел за такой поступок.
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