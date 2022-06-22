Эксперт рассказал, как во время ВОВ на Дону зверствовали венгры

Венгерская армия в годы Великой Отечественной войны разместилась на западном берегу Верхнего Дона. Здесь, по отношению к мирному населению, венгры проявляли бесчеловечную жестокость, отмечают эксперты. Идеология венгров сводилась к тому, что юг СССР должен стать территорией Венгрии. Но армия венгров не шла ни в какое сравнение по численности и обеспечению с армией Советского Союза.