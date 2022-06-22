rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт рассказал, как во время ВОВ на Дону зверствовали венгры

22 июня 04:23
Фото: https://pxhere.com/
Зверствами во времена Великой Отечественной войны на Дону отличились венгры. Не случайно написано много рассказов о невероятной жестокости графа Дракулы, который был венгр, сообщил RostovGazeta научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

Венгерская армия в годы Великой Отечественной войны разместилась на западном берегу Верхнего Дона. Здесь, по отношению к мирному населению, венгры проявляли бесчеловечную жестокость, отмечают эксперты. Идеология венгров сводилась к тому, что юг СССР должен стать территорией Венгрии. Но армия венгров не шла ни в какое сравнение по численности и обеспечению с армией Советского Союза.

«Поэтому венгры и поддержали Гитлера», - сообщает один из лучших экспертов по военным действиям на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны Владимир Афанасенко.

По словам собеседника, жестокое отношение к мирным жителям Дона у венгров было обусловлено лишь физиологическим желанием издевательств. Это проявлялось в самых беспощадных зверствах.

«Отпетые отморозки»: как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону
Узнать подробнее

Материалы по теме
Премьер Венгрии охарактеризовал свою поездку в Россию как миссию мираСуд признал геноцидом действия нацистов в Ростовской области во время войны«Отпетые отморозки»: как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00