Эксперт рассказал, как во время ВОВ на Дону зверствовали венгры

Венгерская армия в годы Великой Отечественной войны разместилась на западном берегу Верхнего Дона. Здесь, по отношению к мирному населению, венгры проявляли бесчеловечную жестокость, отмечают эксперты. Идеология венгров сводилась к тому, что юг СССР должен стать территорией Венгрии. Но армия венгров не шла ни в какое сравнение по численности и обеспечению с армией Советского Союза.
«Поэтому венгры и поддержали Гитлера», - сообщает один из лучших экспертов по военным действиям на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны Владимир Афанасенко.
По словам собеседника, жестокое отношение к мирным жителям Дона у венгров было обусловлено лишь физиологическим желанием издевательств. Это проявлялось в самых беспощадных зверствах.
Подробнее в материале: «Отпетые отморозки»: как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону