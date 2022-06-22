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Экспертиза одобрила проект строительства поликлиники на Вертолетном поле в Ростове

22 июня 14:59
Фото: 1mediainvest.ru
Эксперты дали положительный ответ по проекту поликлиники на Вертолетном поле в Ростове. Информация об этом опубликована на официальном сайте «Строительно-проектной экспертизы».

ООО «Строительно-проектная экспертиза» 21 июня дала разрешение на строительство поликлиники на бывшем аэродроме ДОСААФ в Ростове.

Положительное заключение экспертизы было выдано на проект реконструкции объекта незавершенного строительства. Предполагается, что медучреждение будет разделено на взрослое и детское отделения. В день поликлиника сможет принять порядка 200 пациентов, до 150 взрослых и 50 детей.

Согласно документам, застройщиком объекта выступает индивидуальный предприниматель Дмитрий Бондарь.

Ранее сообщалось о строительстве храма и школы на территории Вертолетного поля. Храм иконы Божией Матери Державная города Ростова-на-Дону будет построен в течение года. Для строительства школы на 1120 мест власти в данный момент ищут подрядчика.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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