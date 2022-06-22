Экспертиза одобрила проект строительства поликлиники на Вертолетном поле в Ростове

Положительное заключение экспертизы было выдано на проект реконструкции объекта незавершенного строительства. Предполагается, что медучреждение будет разделено на взрослое и детское отделения. В день поликлиника сможет принять порядка 200 пациентов, до 150 взрослых и 50 детей.