Губернатор Голубев раскритиковал состояние придорожных рынков в Ростовской области

Василий Голубев на заседании регионального правительства высказался о развитии торговли в донском регионе. В частности, глава области попросил обратить пристальное внимание на организацию работы придорожных рынков в летний период.
Он подчеркнул необходимость контроля над ценами и доступностью товаров в придорожных торговых точках. Любые нарушения в торговле должны пресекаться и наказываться, заявил губернатор.
«Нужна быстрая, эффективная, результативная реакция на любое нарушение», — сказал Василий Голубев.
Ранее стало известно, что в Ростове до конца года планируют убрать около 400 нелегальных торговых палаток.