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Губернатор Голубев раскритиковал состояние придорожных рынков в Ростовской области

22 июня 13:56
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев указал обратить особое внимание на организацию придорожной торговли. Слова губернатора приводятся на официальном сайте правительства региона.

Василий Голубев на заседании регионального правительства высказался о развитии торговли в донском регионе. В частности, глава области попросил обратить пристальное внимание на организацию работы придорожных рынков в летний период.

Он подчеркнул необходимость контроля над ценами и доступностью товаров в придорожных торговых точках. Любые нарушения в торговле должны пресекаться и наказываться, заявил губернатор.

«Нужна быстрая, эффективная, результативная реакция на любое нарушение», — сказал Василий Голубев.

Ранее стало известно, что в Ростове до конца года планируют убрать около 400 нелегальных торговых палаток.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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