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Страшное ДТП с участием автобуса произошло в Ростовской области, есть пострадавшие

22 июня 16:15
Фото: 1mediainvest.ru
В Белой Калитве Ростовской области автомобиль Хендай въехал в автобус. Пострадали два человека. Информацию об инциденте передает областное ГИБДД.

Днем 22 июня в Белой Калитве на улице Московской произошла автомобильная авария. 49-летняя водитель Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом. Сообщается, что автобус работал по маршруту внутри города. В автобусе на момент аварии было десять человек. По информации ГИБДД, в результате ДТП травмы получили водитель иномарки и один пассажир автобуса. Обстоятельства автомобильной аварии уточняются.

Ранее в Белой Калитве четверо пациентов психиатрического отделения скончались от отравления неизвестным ядовитым веществом. Мужчины почувствовали себя плохо вскоре после прогулки и впали в кому. Медикам не удалось их спасти. По ранней версии произошедшего, мужчины выпили антифриз, который и стал виновником их гибели. Однако родственники погибших сообщили, что незадолго до смерти погибшие выпили в больнице подозрительный компот.

Напомним, что, по данным детского омбудсмена Ирины Черкасовой, в 2021 году дети чаще всего гибли именно в дорожно-транспортных происшествиях.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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