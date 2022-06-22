В День памяти и скорби ростовчане почтили память погибших в ВОВ

22 июня является Днем памяти и скорби, так как именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Донская столица была одной из стратегически важных точек для фашистов, »воротами Кавказа». Ростов пережил две оккупации и был освобожден 14 февраля 1943 года. Многие донские военные, партизаны, работники тыла отдали свои жизни в борьбе за освобождение Родины.