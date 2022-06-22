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В День памяти и скорби ростовчане почтили память погибших в ВОВ

22 июня 13:50
Фото: donland.ru
В День памяти и скорби 22 июня жители Ростова-на-Дону приняли участие в возложении цветов в сквере имени Фрунзе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

22 июня является Днем памяти и скорби, так как именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Донская столица была одной из стратегически важных точек для фашистов, »воротами Кавказа». Ростов пережил две оккупации и был освобожден 14 февраля 1943 года. Многие донские военные, партизаны, работники тыла отдали свои жизни в борьбе за освобождение Родины.

Сегодня сотни ростовчан отдали долг памяти погибшим в той войне. Официальная церемония возложения цветов к Вечному огню состоялась в сквере имени Фрунзе. В мероприятии приняли участие городские власти, в том числе губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко, курсанты, школьники и простые ростовчане.

«Пусть события тех лет останутся только на страницах истории, а земля нашей Родины больше не узнает кровопролития», — заявил на церемонии глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta писала о том, как гитлеровский интернационал Европы зверствовал на Дону в годы ВОВ. Кого больше всего боялись ростовчане, что творилось в годы оккупации на донской земле, и почему информация о деяниях »гитлеровского интернационала» так и не получила огласки читайте в этом материале.

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