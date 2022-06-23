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Денежные траты жителей Ростовской области резко взлетели в 2022 году

23 июня 13:45
Фото: unsplash.com
В Ростовской области расходы населения выросли на 15,5% по отношению к первому кварталу прошлого года, об этом сообщили в Ростовстате.

Сотрудники органа сбора статистики сообщили, что за период с января по март 2022 года жители Ростовской области смогли заработать более 385,4 миллиарда рублей. Это на 11% больше суммы доходов населения, зарегистрированной в первом квартале 2021 года, когда дончане работали более 347,2 миллиарда рублей.

При этом среднемесячные доходы жителей выросли до отметки выше 30,9 тысячи рублей, что на 11,7% больше результатов прошлого года. Это обеспечило жителям Ростовской области второе место в ЮФО, однако лидерами по уровню доходов остается Краснодарский край, население которого в среднем получает доход в размере 37,2 тысячи рублей. Для сравнения в прошлом году доход населения Ростовской области составлял почти 27,7 тысячи рублей.

Фото: rostov.gks.ru

Но к настоящему моменту стало известно, что с доходами населения выросли и расходы жителей. Так за первый квартал текущего года дончане потратили около 391,3 миллиарда рублей, хотя еще в прошлом году они составляли 338,7 миллиарда рублей. Разница между аналогичными периодами составила 15,5%.

Среднедушевые расходы также возросли на 16,2% за год, увеличившись с 27 до 31,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали больше тратить на лекарства и консультации врачей.

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