Денежные траты жителей Ростовской области резко взлетели в 2022 году

Сотрудники органа сбора статистики сообщили, что за период с января по март 2022 года жители Ростовской области смогли заработать более 385,4 миллиарда рублей. Это на 11% больше суммы доходов населения, зарегистрированной в первом квартале 2021 года, когда дончане работали более 347,2 миллиарда рублей.
При этом среднемесячные доходы жителей выросли до отметки выше 30,9 тысячи рублей, что на 11,7% больше результатов прошлого года. Это обеспечило жителям Ростовской области второе место в ЮФО, однако лидерами по уровню доходов остается Краснодарский край, население которого в среднем получает доход в размере 37,2 тысячи рублей. Для сравнения в прошлом году доход населения Ростовской области составлял почти 27,7 тысячи рублей.
Но к настоящему моменту стало известно, что с доходами населения выросли и расходы жителей. Так за первый квартал текущего года дончане потратили около 391,3 миллиарда рублей, хотя еще в прошлом году они составляли 338,7 миллиарда рублей. Разница между аналогичными периодами составила 15,5%.
Среднедушевые расходы также возросли на 16,2% за год, увеличившись с 27 до 31,4 тысячи рублей.