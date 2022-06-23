Денежные траты жителей Ростовской области резко взлетели в 2022 году

При этом среднемесячные доходы жителей выросли до отметки выше 30,9 тысячи рублей, что на 11,7% больше результатов прошлого года. Это обеспечило жителям Ростовской области второе место в ЮФО, однако лидерами по уровню доходов остается Краснодарский край, население которого в среднем получает доход в размере 37,2 тысячи рублей. Для сравнения в прошлом году доход населения Ростовской области составлял почти 27,7 тысячи рублей.