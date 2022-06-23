«В советское время саранчу регулярно обрабатывали, потом на какое-то время о ней забыли. Думаю, этим летом она даст о себе знать, и у нас случится нашествие. Не такое масштабное, чтобы закрыть небо стрекочущей тучей, но в пределах области посевы и прибыль от нее, по-моему, пострадают», – считает фермер.