В региональном Россельхозцентре уточнили, что мароккскую саранчу обнаружили на пастбищах площадью 455 гектаров.
«Сейчас поля обработали, но для личинок это малоэффективно, потому что они живут не скученно. Активно травить имеет смысл, когда она вырастет и будет летать стадом. Но там есть свои риски с распространением», – рассказывает фермер.
По словам Игоря Брайко, марокканская саранча может нанести большой ущерб подсолнуховым полям и посевам овощей, а также плодовым деревьям.
«В советское время саранчу регулярно обрабатывали, потом на какое-то время о ней забыли. Думаю, этим летом она даст о себе знать, и у нас случится нашествие. Не такое масштабное, чтобы закрыть небо стрекочущей тучей, но в пределах области посевы и прибыль от нее, по-моему, пострадают», – считает фермер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что особо опасных вредителей обнаружили на полях в Ростовской области.