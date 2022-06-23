Губернатор Ростовской области Голубев сможет переизбираться неограниченное число раз

В четверг, 23 июня, депутаты Заксобрания Ростовской области внесли изменение в закон о выборах главы правительства региона.
Решение о неограниченном праве переизбрания приняли 44 парламентария, восемь законотворцев не поддержали это решение, а четверо решили не делиться собственным мнением по этому вопросу.
В рамках этого же заседания было принято решение избавиться от запрета на продления губернаторского срока и отказаться от отзыва главы региона избирателями.
Это дает действующему губернатору Василию Голубеву, занимающему свою должность последние 12 лет, переизбираться и дальше после 2025 года.
Ранее глава Тарасовского района назвал обстановку в своем муниципалитете «дурдомом» и заявил, что подаст в отставку.