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Губернатор Ростовской области Голубев сможет переизбираться неограниченное число раз

23 июня 09:21
Фото: Заксобрание РО
Губернатор Ростовской области получил возможность переизбираться без ограничений, решение об этом приняли на заседании донского Заксобрания.

В четверг, 23 июня, депутаты Заксобрания Ростовской области внесли изменение в закон о выборах главы правительства региона.

Решение о неограниченном праве переизбрания приняли 44 парламентария, восемь законотворцев не поддержали это решение, а четверо решили не делиться собственным мнением по этому вопросу.

В рамках этого же заседания было принято решение избавиться от запрета на продления губернаторского срока и отказаться от отзыва главы региона избирателями.

Это дает действующему губернатору Василию Голубеву, занимающему свою должность последние 12 лет, переизбираться и дальше после 2025 года.

Ранее глава Тарасовского района назвал обстановку в своем муниципалитете «дурдомом» и заявил, что подаст в отставку.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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