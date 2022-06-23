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«Хуже точно не будет»: ростовчане обсудили бесконечное переизбрание губернатора

23 июня 11:29
Фото: Правительство РО
Депутаты Ростовской области обсудили возможность неограниченного количества переизбраний губернатора региона, комментарии жителей появились в соцсетях.

В четверг, 23 июня, стало известно, что донские парламентарии приняли решение в отношении должности губернатора Ростовской области. Теперь глава донского правительства будет иметь право на неограниченное количество переизбраний после завершения срока действия полномочий, а также отменить право на отзыв губернатора избирателями.

Некоторые жители Ростовской области без особого энтузиазма восприняли данную новость, заметив, что сменяемость власти положительно сказывается на состоянии субъектов и муниципалитетов Российской Федерации. Другие жители - поддержали такое решение.

«Ну, изменений не предвидится…», — посетовали местные жители в сети «Вконтакте».

«Сегодня вообще будут хорошие новости?», — написали горожане.

«Осталось добавить престолонаследие „от отца — сыну“», — высказались жители, отметив, что государственный строй становится похожим на Российскую империю.

«Ребят, не кипишуйте, это во всех регионах так сделали, а не только в Ростовской области», — заметили другие комментаторы.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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