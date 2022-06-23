«Хуже точно не будет»: ростовчане обсудили бесконечное переизбрание губернатора

В четверг, 23 июня, стало известно, что донские парламентарии приняли решение в отношении должности губернатора Ростовской области. Теперь глава донского правительства будет иметь право на неограниченное количество переизбраний после завершения срока действия полномочий, а также отменить право на отзыв губернатора избирателями.