«Хуже точно не будет»: ростовчане обсудили бесконечное переизбрание губернатора

В четверг, 23 июня, стало известно, что донские парламентарии приняли решение в отношении должности губернатора Ростовской области. Теперь глава донского правительства будет иметь право на неограниченное количество переизбраний после завершения срока действия полномочий, а также отменить право на отзыв губернатора избирателями.
Некоторые жители Ростовской области без особого энтузиазма восприняли данную новость, заметив, что сменяемость власти положительно сказывается на состоянии субъектов и муниципалитетов Российской Федерации. Другие жители - поддержали такое решение.
«Ну, изменений не предвидится…», — посетовали местные жители в сети «Вконтакте».
«Сегодня вообще будут хорошие новости?», — написали горожане.
«Осталось добавить престолонаследие „от отца — сыну“», — высказались жители, отметив, что государственный строй становится похожим на Российскую империю.
«Ребят, не кипишуйте, это во всех регионах так сделали, а не только в Ростовской области», — заметили другие комментаторы.