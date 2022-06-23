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Лидера экстремистской «Общины вольных русов»* задержали в Ростовской области 23 июня

23 июня 16:50
Фото: 1mediainvest.ru
Лидера экстремистской организации «Община вольных русов»* задержали в Ростовской области. Информация об этом сообщает агентство «ТАСС».

Мария Каменская, якобы возглавляющая экстремистское сообщество «Община вольных русов» (запрещена в РФ), была задержана в Ростовской области. Ее обвиняют в распространении идей превосходства одной нации над другими нациями и народами. Сейчас с Каменской работают сотрудники правопорядка.

Сообщается, что задержанная связана с ещё одной экстремистской организацией «Союз славянских сил» (запрещена в РФ). Ее бывший руководитель Сергей Тараскин был осужден за экстремизм. После чего бразды правления в объединении перешли к Каменской.

«Союз славянских сил» считают, что распад СССР якобы был нелегитимным. Каменская собирала денежные средства на продвижение своих идей со сторонников своего объединения. В 2019 году «Союз славянских сил» был признан экстремистским и запрещен на территории России.

Ранее жителя Ростова арестовали на пять суток за разжигание ненависти.

* «Община вольных русов» — организация является экстремисткой и запрещена на территории РФ.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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