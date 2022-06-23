Минеева: Московский волонтерский центр привлечет молодежь к защите бизнеса

Она заключила соглашение, предусматривающее сотрудничество с АНО содействия развитию предпринимательства «Интеграция возможностей» и Институтом общественных инициатив.
Благодаря подписанному соглашению в значительной степени усилится синергия трех институтов, молодежь начнет активнее заниматься созидательной деятельностью и будет вовлечена в процесс защиты интересов и прав представителей бизнеса. Более осознанным будет в результате выбор молодыми людьми будущих профессий, сообщает vostokmedia.com.
В центре добровольческой деятельности будут работать активные неравнодушные россияне в возрасте от 14 лет, которым интересны такие направления, как юридическая практика и предпринимательская деятельность.
Следует отметить, что в России впервые создают движение волонтеров, представители которого будут защищать права и интересы представителей бизнеса. Предполагается, что такая структура будет способствовать укреплению в сознании молодого поколения россиян такого понятия, как ценность прав и свобод предпринимателей и значимости их для общества. Кроме того, молодежь сможет теперь активно взаимодействовать с бизнесом.
«Вижу от молодежи запрос на погружение и активную работу в предпринимательском сообществе. Энергия, вовлеченность, жажда действовать — все эти качества помогут привить молодежи новые навыки и компетенции, а также дадут правовые знания, — подчеркнула Минеева. — С другой стороны, работа бизнеса с волонтерами усилит его социальную ответственность. Давайте вспомним, что те, кто может, делают. Тот, кто может сделать больше, — волонтер».
Руководителем центра добровольческой деятельности при столичном омбудсмене будет член экосистемы уполномоченного Инга Яппарова, возглавляющая АНО содействия развитию предпринимательства «Интеграция возможностей». Эксперт назвала волонтерскую молодежную работу чрезвычайно важной для экономики города и для успешного решения социальных задач в деловой среде. Добровольцам предоставят возможности для самореализации, а бизнесу — для качественного рывка вперед, отметила Яппарова.
Напомним, Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве ранее запустила масштабную образовательную программу. Минеева акцентировала внимание на том, что одна из ключевых задач государства — эффективно развивать молодежную предпринимательскую деятельность. Речь по-прежнему идет в данном случае о «недостаточно насыщенном сегменте», констатировала столичный бизнес-омбудсмен.
По ее словам, в Москве следует продолжать регулярно проводить мероприятия, направленные на повышение привлекательности его для представителей бизнеса. В результате сформируются комфортные условия для ведения своего дела и повысится уровень культуры предпринимателей, подытожила Татьяна Минеева.