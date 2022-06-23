Минеева: Московский волонтерский центр привлечет молодежь к защите бизнеса

«Вижу от молодежи запрос на погружение и активную работу в предпринимательском сообществе. Энергия, вовлеченность, жажда действовать — все эти качества помогут привить молодежи новые навыки и компетенции, а также дадут правовые знания, — подчеркнула Минеева. — С другой стороны, работа бизнеса с волонтерами усилит его социальную ответственность. Давайте вспомним, что те, кто может, делают. Тот, кто может сделать больше, — волонтер».