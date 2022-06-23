Зеленый остров расположен в черте Ростова-на-Дону. Его длина составляет 4 км, а ширина — около 1,5 км. Свое название он получил за большое количество растений на острове. На нем же расположены туристические базы и детские лагеря. Ознакомиться с фото и маршрутом можно на картах в поисковых источниках.