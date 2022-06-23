Днем четверга, 23 июня, стало известно о гибели известного исполнителя Юрия Шатунова, выступавшего в качестве солиста группы «Ласковый Май». Мужчина погиб в результате обширного инфаркта.
«Не хочется в это верить ….Светлая память. Выросли на его песнях», — расстроились ростовчанки.
«Не верила… Пока все новости не прочитала. Его концерты — это такая отдушина, это такой свет и надежда… Это целая эпоха и целая жизнь…», — поделились горем фанаты.
«Видимо, на небесах он нужнее. Будем скучать», — выразили скорбь горожане.
«Очень-очень жаль… Но, к сожалению, любимые артисты — это тоже простые люди, как и все… Царство небесное Юрию… Будем помнить, слушать песни…», — добавил один из комментаторов.