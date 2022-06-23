Разворот экономики назвали одним из главных событий РФ за 20 лет

Что помогло выйти на подобный результат? Элементарный порядок. В 90-е годы предприятия меняли собственников, постоянно переходя из рук в руки. И каждый новый владелец пытался выжать из актива как можно больше, не заботясь о будущем предприятия. В начале нулевых наметилось формирование корпоративного ядра экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес. Любое крупное предприятие оказывалось центром, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, вращались десятки, если не сотни подрядчиков, поставщиков, партнеров. Кроме того, стабильная выплата зарплаты начала формировать потребительский спрос, люди стали свободно покупать продукты, одежду, бытовую технику, оплачивать развлечения, отдых, образовательные и медицинские услуги. И это тоже поддержало малый бизнес.