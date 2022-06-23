Разворот экономики назвали одним из главных событий РФ за 20 лет

Ключевые вопросы исследования задавали участникам фокус-групп по всей России. В качестве опрашиваемых выступали граждане от 18 до 35 лет. Об этом пишет NewsNN.ru.
Сегодня размер частных накоплений россиян практически равняется ВВП страны. В 2020 году он составил 1,6 триллиона долларов. Этот результат стал возможен после 20 лет реализации нового экономического курса. В 90-е россияне пережили «шоковую терапию» с ростом цен, многомесячной невыплатой зарплат, эпопею с ваучерами, дефолт. Но с началом нулевых в экономике наметилась тенденция к стабилизации. Многие граждане получили доступ к дорогим покупкам, начали приобретать квартиры, машины, откладывать сбережения. Все это стало возможным благодаря развитию экономики в то время.
Стоит отметить, что 75% мощностей перерабатывающей промышленности России создано после 2000 года. Произошло это за счет роста числа предприятий: как малых, так и огромных комбинатов, которые, в свою очередь, создавали сотни тысяч рабочих мест. Сегодня в портах России обрабатывают около миллиарда тонн грузов, что вдвое больше, чем во времена СССР.
Из крупного покупателя зерна страна превратилась в одного из главных экспортеров, опередив США и Канаду по объемам поставок пшеницы за рубеж.
За 20 лет в России открыто около 600 новых месторождений полезных ископаемых. Валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 80%, а государственный внешний долг снизился в два раза. Объем международных резервов увеличился в 42 раза по сравнению с 2000 годом. Промышленное производство выросло на 60%.
Что помогло выйти на подобный результат? Элементарный порядок. В 90-е годы предприятия меняли собственников, постоянно переходя из рук в руки. И каждый новый владелец пытался выжать из актива как можно больше, не заботясь о будущем предприятия. В начале нулевых наметилось формирование корпоративного ядра экономики, которое потянуло за собой средний и малый бизнес. Любое крупное предприятие оказывалось центром, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, вращались десятки, если не сотни подрядчиков, поставщиков, партнеров. Кроме того, стабильная выплата зарплаты начала формировать потребительский спрос, люди стали свободно покупать продукты, одежду, бытовую технику, оплачивать развлечения, отдых, образовательные и медицинские услуги. И это тоже поддержало малый бизнес.
Конечно, проблем и задач у нашей страны по-прежнему немало. Очередной вызов — необходимость переходить на импортозамещение, искать новые рынки и новых поставщиков. Но очевидно, что 20 лет назад российская экономика сделала правильный поворот и сейчас движется в нужном направлении.