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Смерть и организация похорон: погребение или кремация?

23 июня 07:05
Фото: 1mediainvest.ru
Жизнь каждого человека в определенный момент заканчивается. Сегодня предлагается два варианта похорон. Первый из них — это кремация, а второй — погребение в землю.

Всеми вопросами должны заниматься родственники умершего. Им нужно решать, какой способ похорон выбирать.

Почему выбирается кремация?

Необходимо сразу уяснить тот факт, что услуги крематория обычно предлагаются в больших городах. Но это вовсе не означает, что сюда на сожжение нельзя привезти покойника из сельской местности. В любом случае нужно понимать, по какой причине такой вид похорон считается выгодным.

  1. Можно купить гроб подешевле, потому что он все равно сжигается вместе с покойником.
  2. Венки не нужны, понадобится лишь небольшой венчик из живых цветов на крышку гроба.
  3. Не стоит арендовать ритуальный зал, потому что он имеется при крематории.
  4. Удастся обойтись без копки могилы, для чего нужно будет заплатить деньги копачам.

Важно еще и то, что не понадобится символ в качестве надгробия. А затем не придется заказывать или покупать памятник. На него также уходит много денег. Не стоит забывать еще и про уход за могилой, что приходится делать каждый год. С решением данного вопроса могут возникнуть сложности, если родственники умершего живут в другом населенном пункте.

В чем выгода погребения?

Но если посмотреть на статистику, сразу окажется разница в цифрах между теми, кто согласился на кремацию покойника и теми, кто отдал предпочтение погребению на кладбище. Чаще всего людей привлекает традиционный способ захоронения. Особенно если кто-то в семье придерживается взглядов в сторону православного христианства. Такие люди считают, что поминки намного проще отмечать на кладбище, непосредственно возле могилы умершего. А их необходимо проводить несколько раз. Да и потом многих людей тянет на кладбище. Особенно когда умер очень близкий человек.

Как показывает практика, не играет роли, какой способ похорон выбирает семья, но ей все равно приходится обращаться в ритуальное агентство. Ведь только там удастся подобрать подходящий гроб и другие траурные товары. Чтобы за все это не пришлось переплачивать лишние деньги, стоит обратиться в ООО «Городскую ритуальную службу». Это одно из лучших похоронных агентств в Санкт-Петербурге. Здесь получится недорого подобрать и заказать услуги, связанные с организацией и проведением захоронения. Все вопросы решаются через сайт https://spbgorritual.ru, работающий как днем, так и ночью. Не играет роли, выбирается крематорий Санкт-Петербурга или обычное погребение, здесь все помогут организовать в лучшем виде.

ООО «Городская ритуальная служба», 195279, Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 69 А, пом. 12Н, № 3 ПИБ 46,47, ОГРН 1217800145925

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