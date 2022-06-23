В РФ снизилось качество ванильного пломбира

В частности, в мороженом таких брендов, как «Вологодский пломбир», «Филевский стаканчик», «Маруся», «Как раньше», «Городецкий» и «ГОСТОВский» обнаружились фитостерины, что свидетельствует о включении в состав растительных жиров. У 27% продукции были выявлены несоответствия между заявленным в маркировке количеством белка и фактическим его содержанием. А в пломбире шести популярных марок эксперты нашли даже бактерии кишечной палочки.