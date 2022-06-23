rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РФ снизилось качество ванильного пломбира

23 июня 10:38
Фото: pxhere.com
В Роскачестве рассказали о существенном снижении в последние годы качества ванильного пломбира, выпускаемого отечественными производителями. Как следствие, безопасность мороженого тоже оставляет желать лучшего.

Специалисты ведомства проверили свыше 70% рынка ванильного пломбира в России по 108 параметрам. По итогам исследования выяснилось, что доля фальсификата из всего проверенного объема продукции составила 18%, что втрое больше, чем было выявлено четыре года назад. Об этом пишет iz.ru.

В частности, в мороженом таких брендов, как «Вологодский пломбир», «Филевский стаканчик», «Маруся», «Как раньше», «Городецкий» и «ГОСТОВский» обнаружились фитостерины, что свидетельствует о включении в состав растительных жиров. У 27% продукции были выявлены несоответствия между заявленным в маркировке количеством белка и фактическим его содержанием. А в пломбире шести популярных марок эксперты нашли даже бактерии кишечной палочки.

По результатам проверки единственным качественным ванильным пломбиром, была признана марка «Свитлогорье» Дмитровского молочного завода, 37% продукции которого отвечают обязательным требованиям законодательства.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00