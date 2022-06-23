В Ростове отказались признать снос исчезнувшего кинотеатра «Россия»

На заседании присутствовала представитель комитета по охране ОКН региона, которая заявила, что несмотря на полный демонтаж здания его нельзя назвать снесенным. По мнению комитета ОКН на улице Пушкинской, 52 был частично законсервирован и демонтирован в ходе работ по реконструкции, на которую до 2024 года будет действовать разрешение.