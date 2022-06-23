В Ростове отказались признать снос исчезнувшего кинотеатра «Россия»

В издании рассказали, что в среду, 22 июня, в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде состоялось заседание по делу памятника архитектуры кинотеатра «Россия», который располагался в парке Горького в центре Ростова.
На заседании присутствовала представитель комитета по охране ОКН региона, которая заявила, что несмотря на полный демонтаж здания его нельзя назвать снесенным. По мнению комитета ОКН на улице Пушкинской, 52 был частично законсервирован и демонтирован в ходе работ по реконструкции, на которую до 2024 года будет действовать разрешение.
«Мы проходим и видим, что здания нет!.. Уже произошла утрата этого объекта: его же снесли до основания», — не согласились с позицией комитета сотрудники арбитражного суда.
Однако представительница комитета продолжила настаивать, что здание не снесли, так как удалось сохранить исторически ценные элементы — вывеску с названием «Кинотеатр „Россия“». В настоящий момент знак с надписью находится на хранении, а потому нельзя признать полное уничтожение ОКН.
Кроме того Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал законным решение о перерегистрации земли под кинотеатром под размещение гостиницы, что создало конфликт между решением двух судебных инстанций. Судьи поинтересовались, насколько вероятно, что на месте кинотеатра теперь построят гостиницу.
«Комитетом выдано разрешение с целью приспособления и использования здания под культурно-развлекательный комплекс», — ответила специалист комитета по охране ОКН.
В настоящий момент заседание отложили, чтобы решить конфликт между решениями судов и вопрос о сохранении вывески кинотеатра.
Напомним, решение о реконструкции кинотеатра приняли в 2005 году, однако уже несколько лет спустя инвестор решил снести его, пообещав восстановить, а уже в 2019 году попросил разрешить строительство гостиницы на освободившейся земле.
Ранее владельцы кинотеатра «Россия» выступили в суде против решения вернуть кинотеатру статус памятника.