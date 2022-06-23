В Ростовской области 2,5 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией

В Азовском районе проверяющие органы нашли склад с зараженным амброзией подсолнечником. Заражению подверглись 2,5 тонны семечек. Владельцу склада предписали ликвидировать обнаруженные нарушения. Ему предстоит либо обработать подсолнечник обеззараживающими средствами, либо переработать семечки.
Ранее Россельхознадзор в Ростовской области зафиксировал у дикого кабана в Багаевском районе африканскую чуму свиней. До этого африканскую чуму свиней выявили в Кашарском районе и станице Казанской. Россельхознадзор ввел ограничения в этих районах.