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В Ростовской области 2,5 тонны подсолнечника оказались заражены амброзией

23 июня 15:19
Фото: phere.com
В Ростовской области обнаружен склад, где 2,5 тонны подсолнечника заражены амброзией. Об этом докладывает региональный Россельхознадзор.

В Азовском районе проверяющие органы нашли склад с зараженным амброзией подсолнечником. Заражению подверглись 2,5 тонны семечек. Владельцу склада предписали ликвидировать обнаруженные нарушения. Ему предстоит либо обработать подсолнечник обеззараживающими средствами, либо переработать семечки.

Ранее Россельхознадзор в Ростовской области зафиксировал у дикого кабана в Багаевском районе африканскую чуму свиней. До этого африканскую чуму свиней выявили в Кашарском районе и станице Казанской. Россельхознадзор ввел ограничения в этих районах.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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