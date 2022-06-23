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В Ростовской области поймали браконьера с уловом сельди на 1,7 миллиона рублей

23 июня 05:29
Фото: скфоут.мвд.рф
В Ростовской области задержали рыбака, что незаконно выловил сетями более 1,1 тысячи сельдей, об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Полицейские на водном транспорте в ходе проверки на Кочетовском гидроузле обнаружили мужчину 33 лет, занимающегося незаконной ловлей рыбы запрещенной кастинговой сетью. Именно с ее помощью нарушителю удалось выловить больше 1,1 тысячи азово-донских сельдей, что причинило окружающей среде ущерб в размере почти 1,7 миллиона рублей.

Сообщается, что ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности, среди обвинений также упоминалось хранение наркотических веществ.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено дело из-за незаконного вылова водных биоресурсов. Максимальное наказание для фигурантов аналогичных дел составляет до пяти лет заключения.

Ранее корреспондент RostovGazeta выяснил, где в Ростовской области запрещена ловля рыбы.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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