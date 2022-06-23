В Ростовской области поймали браконьера с уловом сельди на 1,7 миллиона рублей

Полицейские на водном транспорте в ходе проверки на Кочетовском гидроузле обнаружили мужчину 33 лет, занимающегося незаконной ловлей рыбы запрещенной кастинговой сетью. Именно с ее помощью нарушителю удалось выловить больше 1,1 тысячи азово-донских сельдей, что причинило окружающей среде ущерб в размере почти 1,7 миллиона рублей.
Сообщается, что ранее мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности, среди обвинений также упоминалось хранение наркотических веществ.
В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено дело из-за незаконного вылова водных биоресурсов. Максимальное наказание для фигурантов аналогичных дел составляет до пяти лет заключения.