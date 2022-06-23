В Ростовской области поймали браконьера с уловом сельди на 1,7 миллиона рублей

Полицейские на водном транспорте в ходе проверки на Кочетовском гидроузле обнаружили мужчину 33 лет, занимающегося незаконной ловлей рыбы запрещенной кастинговой сетью. Именно с ее помощью нарушителю удалось выловить больше 1,1 тысячи азово-донских сельдей, что причинило окружающей среде ущерб в размере почти 1,7 миллиона рублей.