Уполномоченная по правам ребенка Ирина Черкасова внесла инициативу усилить ответственность за неуплату алиментов. Она предложила привлечь к оплате долгов по алиментам родственников родителя, который от уплаты уклоняется. Это будет касаться только тех родственников, в чью пользу должник приобретает имущество, не платя алименты. Та же мера будет касаться работодателя безответственного родителя, если он помогает своему сотруднику скрывать истинные доходы.