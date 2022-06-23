Уполномоченная по правам ребенка Ирина Черкасова внесла инициативу усилить ответственность за неуплату алиментов. Она предложила привлечь к оплате долгов по алиментам родственников родителя, который от уплаты уклоняется. Это будет касаться только тех родственников, в чью пользу должник приобретает имущество, не платя алименты. Та же мера будет касаться работодателя безответственного родителя, если он помогает своему сотруднику скрывать истинные доходы.
Статистика по оплате алиментов в Ростовской области неутешительная. Из 14 570 дел о взыскании средств с нерадивых родителей исполнить удалось только 1 201 дело. В розыске находится более полутора тысяч должников. Из 4019 детей, имеющих права на получение алиментов, средства от родителей получается немногим больше половины - 2205 детей.
Ранее детский омбудсмен Ирина Черкасова рассказала, что чаще всего приводило к гибели детей в 2021 году.