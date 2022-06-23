rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области родственников должников могут заставить платить алименты

23 июня 14:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области родственников родителя, уклоняющегося от алиментов, могут обязать платить их за него. Об этом стало известно на очередном заседании Заксобрания Ростовской области.

Уполномоченная по правам ребенка Ирина Черкасова внесла инициативу усилить ответственность за неуплату алиментов. Она предложила привлечь к оплате долгов по алиментам родственников родителя, который от уплаты уклоняется. Это будет касаться только тех родственников, в чью пользу должник приобретает имущество, не платя алименты. Та же мера будет касаться работодателя безответственного родителя, если он помогает своему сотруднику скрывать истинные доходы.

Статистика по оплате алиментов в Ростовской области неутешительная. Из 14 570 дел о взыскании средств с нерадивых родителей исполнить удалось только 1 201 дело. В розыске находится более полутора тысяч должников. Из 4019 детей, имеющих права на получение алиментов, средства от родителей получается немногим больше половины - 2205 детей.

Ранее детский омбудсмен Ирина Черкасова рассказала, что чаще всего приводило к гибели детей в 2021 году.

Материалы по теме
Детский омбудсмен Черкасова осудила ростовчан, которые взяли на акции протеста детейДетский омбудсмен оценила идею формирования базы вакансий для подростков
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00