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В Таганроге пропали две остановки на улице Дзержинского

23 июня 04:31
Фото: 1mediainvest.ru
В Таганроге местные жители пожаловались на пропажу двух остановок на улице Дзержинского. Об этом пишет издание «Таганрогская правда».

В мэрии города пояснили, что перевозка пассажиров в общественном транспорте действует по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Если автобус осуществляет работу по регулируемым тарифам, то он не делает остановки на «Парковой» и «Чугунной». В случае с автобусами, работающими по нерегулируемым тарифам, пассажиры могут попросить водителя остановиться на любой остановке.

Также городские власти рассказали об остановках трамваев на улице Дзержинского. Трамвайный маршруты предусматривают остановки и в районе переулка Паркового, и в районе Чугунного. Однако пока не завершаться работы по оснащению данных остановочных павильонов, трамваи там останавливаться не будут.

Ранее в Ростове выдвинули идею вернуть остановку рядом с бывшим кинотеатром «Буревестник».

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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