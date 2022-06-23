В Таганроге пропали две остановки на улице Дзержинского

В мэрии города пояснили, что перевозка пассажиров в общественном транспорте действует по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Если автобус осуществляет работу по регулируемым тарифам, то он не делает остановки на «Парковой» и «Чугунной». В случае с автобусами, работающими по нерегулируемым тарифам, пассажиры могут попросить водителя остановиться на любой остановке.