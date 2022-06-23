ВКонтакте появился чат-бот «ЛизаАлерт» для ускорения поиска людей

Партнёры разработали и запустили ВКонтакте чат-бота в официальном сообществе «ЛизаАлерт». Он поможет пользователям узнавать больше о работе отряда и ускорит любую коммуникацию, в том числе при поиске людей. Также через бота можно будет вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах России. Всё это позволит снизить нагрузку на горячую линию отряда и направить больше ресурсов на решение вопросов, справиться с которыми может только человек.