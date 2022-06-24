Компания по продаже канцелярии подала иск против ТАНТК имени Бериева в Таганроге

Согласно данным портала судебного делопроизводства в понедельник, 20 июня, компания ООО «Профимаркет», специализирующаяся на продаже канцелярских товаров, подала иск против ТАНТК имени Бериева. Сумма ущерба согласно данным картотеки составляет почти 1,9 миллиона рублей.
Сейчас иск находится на рассмотрении первой инстанции в Арбитражном суде Ростовской области, а потому детали спора между компаниями станут известны позднее.
В данных системы СПАРК указано, что сама компания существует на рынке уже 12 лет, имеет в штате 14 сотрудников, а выручка ООО «Профимаркет» по результатам прошлого года составила более 34,9 миллиона рублей.