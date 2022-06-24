Минеева: Важнейшим источником финансирования МСП является муниципальный заказ

Она отметила, что данное решение придаст новый импульс развитию бизнеса в столице. Существенное увеличение суммы государственных контрактов на закупку продукции и услуг малого предпринимательства расширит возможности предпринимательства по объемам продаж и производственной деятельности. Муниципальный заказ является одним из важных источников финансирования МСП. Об этом пишет vostokmedia.com.
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина и столичного правительства говорится о том, что столица повысит предельный размер закупок малого объема, которые проводятся на городском сайте поставщиков. Согласно постановлению, подписанному Собяниным, с первого августа предельная сумма будет увеличена: на закупки товаров – с 600 тысяч до пяти миллионов рублей, а при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до трех миллионов рублей. Это решение позволит расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые участвуют в осуществлении городского заказа, и повысит оперативность закупок для нужд государства.
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков отметил, что правительственное решение не только корректирует предельный объем на уровень инфляции, но и делает доступным участие в торгах многим субъектам малого предпринимательства, а также увеличивает для них экономический эффект от реализации государственных контрактов.
С 2013 года действует Московский сайт поставщиков. Он предназначен для автоматизации и повышения прозрачности закупок небольшого объема. На данный момент портал объединил свыше 300 тысяч пользователей со всей России – более 50 тысяч заказчиков и порядка 266 тысяч поставщиков. Из них 90% – это представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Более 1,7 миллиона единиц включено в каталог товаров, работ и услуг.
Каждый день подписывается более полутора тысяч контрактов со средним снижением цен около 13%. В период с января по май 2022 года подписано 234 тысячи контрактов. Суммарный объем составил 36,3 миллиарда рублей. Доля заказчиков из Москвы составляет выше 52%, а остальные – это органы госвласти и местного самоуправления иных российских регионов, которые используют возможности ресурса поставщиков на базе соглашений с властями столицы.
Ранее на сайте поставщиков запустили площадку товарной кооперации. Она поможет российским производителям, а также производителям из дружественных стран продать свои товары в электронном формате, а покупателям – приобрести их. Кроме того, на портале поставщики смогут находить требуемое сырье и новых партнеров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.