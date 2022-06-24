Минеева: Важнейшим источником финансирования МСП является муниципальный заказ

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина и столичного правительства говорится о том, что столица повысит предельный размер закупок малого объема, которые проводятся на городском сайте поставщиков. Согласно постановлению, подписанному Собяниным, с первого августа предельная сумма будет увеличена: на закупки товаров – с 600 тысяч до пяти миллионов рублей, а при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до трех миллионов рублей. Это решение позволит расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые участвуют в осуществлении городского заказа, и повысит оперативность закупок для нужд государства.